Hal-pazar-market üçgeninde neler oluyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün marketleri eleştiren sert sözlerinin ardından gözler marketteki sebze fiyatlarına çevrildi. Şu an öyle bir halde ki neredeyse 5 TL’nin altında sebze yok. Biz de bugün İstanbul Sarıyer’deki Reşitpaşa semt pazarına çıktık ve fiyatlara baktık. Gördüğümüz tablo gerçekten olumsuz bir durumu gözler önüne serdi. Çalı fasulyenin kilogramı 20 TL! Patlıcan el yakıyor. Peki ya İBB Hali’nden çıkan sebzenin fiyatları ile semt pazarı ve marketler arasında nasıl bir fiyat farklılığı var? Önce aşağıdaki tabloyu takip edelim…

Hal, semt pazarı ve süper fiyatları arasında biber fiyatında bir fark görülmüyor. Fakat iş patlıcana geldiğinde süpermarketin daha ekonomik olduğu ortaya çıkıyor. Semt pazarındaki yüksek fiyatlar da dikkatlerden kaçmıyor. Ispanağın kilogram fiyatı 10 TL’ye kadar çıkıyor.