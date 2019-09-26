Hangi kredi en düşük faiz oranına sahip?

Merkez Bankası'nın arka arkaya aldığı faiz indirimi kararları ile birlikte banka kredileri de indirim yoluna gitti. 2019'un başından beri yüksek seviyelerde seyreden tüketici kredisi faiz oranları Merkez Bankası'nın iki kez faiz indirmesiyle birlikte düşmeye başladı. Konut kredisinde yüzde 1'in altına düşen faiz oranları, ihtiyaç kredisinde %1,20'lere kadar geriledi.

Kredi karşılaştırma sitesi Hangikredi.com'un CEO'su Oray Durmazoğlu'na göre kredi faiz oranları önümüzdeki aylarda kamu bankalarının liderliği ve özel bankaların katılımıyla daha da düşecek. Faiz indirimlerinin tüketici için yapılandırma fırsatı da doğurduğunu dile getiren Durmazoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

“Faizlerin daha yüksek olduğu dönemde kredi çekmiş tüketiciler faiz indirimiyle birlikte refinansman/yeniden yapılandırma şansı yakalıyor. Tükecilerimiz mevcut bankalarıyla ya da farklı bankalarla vade ve faiz oranlarını değiştirerek daha uygun koşullarda ödemelerine devam edebilir.”

Kamu Bankalarından Taşıt Kredisi Faiz İndirimi

Konut ve ihtiyaç kredilerindeki faiz indirimlerinden sonra taşıt kredisi faiz oranlarından da indirim haberi geldi. Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası ortak bir karar alarak taşıt kredisi faiz oranlarını %0,49 ile %0,69 aralığına çekmeye karar verdi. Sadece Türkiye'de üretilen binek ve ticari araçlar için geçerli olacak olan indirimli faiz oranlarıyla bir süredir durgun olan otomotiv sektörünün canlanması ve yerli üretimin desteklenmesi hedefleniyor.

En Uygun Konut Kredisi Faiz Oranları

Faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle konut talebini erteleyen tüketiciler için konut kredisi faiz oranlarının geldiği seviye bir fırsat. 2019 yılı içinde %3'ün üzerine çıkan konut kredisi faiz oranları Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararlarından sonra kamu bankaları önderliğinde %1'in altına düştü. İşte 120 ay vadeli 200.000 TL kredi için bazı bankaların faiz oranları:



En Düşük Faizli İhtiyaç Kredisini Hangi Banka Veriyor?



Tüketicinin ihtiyaç anında başvurduğu en hızlı çözüm ihtiyaç kredileri. Her banka farklı faiz oranı sunduğundan ödeyeceğiniz aylık taksitler de toplam ödeme tutarı da birbirinden farklı oluyor. Aşağıda bazı bankaların güncel faiz oranları ile yapılmış, 36 ay vadeli 10.000 TL kredi için hesaplama detaylarını görebilirsiniz:



Hesaplama popüler bir arama olan 10.000 TL-36 ay vadeye göre yapılmış olsa da daha düşük tutarlı nakit ihtiyaçları için bankalar daha düşük faiz oranları sunabiliyor. Örneğin 3.000 TL'ye kadar olan kredi talepleri için DenizBank %1,19 faiz oranı sunmakta.

En Yüksek Mevduat Faizini Hangi Bankalar Veriyor?

2019'da vadeli mevduat faiz oranlarının %24'lere kadar ulaştığını görmüş olsak da kredi faiz oranlarındaki düşüşe bağlı olarak vadeli mevduat faiz oranları da düşmeye başladı. Şu an vadeli mevduatlar için sunulan en yüksek faiz oranı %17 ile ING ve Alternatif Bank'ta. Bu iki bankayı %16,50 ile Fibabanka takip ediyor.

TCMB Faiz İndirim Kararı Dolar Kurunu Nasıl Etkiledi?

Uzmanların görüşüne göre faiz indirimi için enflasyonun düşmesi ve Türk Lirası'nın istikrar kazanması gerekiyor ancak TCMB'nin arka arkaya aldığı kararlara paralel olarak FED'in de almış olduğu faiz indirimi kararı Dolar'ın seyrinin aynı şekilde devam etmesine neden oldu. Son dönemlerde Türkiye-ABD ilişkilerinin iyileşmesinin TL'ye değer kazandıracağı ve ABD ile Çin arasındaki ticari görüşmelerin yeniden başlayacak olmasının piyasaları olumlu etkileyeceği uzmanlar tarafından dile getiriliyor.

İhtiyaç Kredisi Başvuru Şartları Değişti Mi?

İhtiyaç kredisi başvurusunda bazı genel geçer şartlar var. Öncelikli şart kredi kullanacak kişinin 18 yaşından büyük olması. Bunun dışında banka sizin kredi notunuza, gelir durumunuza ve sigortalılık sürenize bakar. Kredi notunun yüksek olması, gelirin talep edilen tutarla orantılı olması ve sigortalılık süresinin uzun olması bankanın gözünde sizinle ilgili olumlu bir izlenim bırakacaktır.

İhtiyaç kredisinde genel şartlar bu şekilde olsa da bazı bankalar kredi notunuzun yüksek olması durumunda gelir belgesi talep etmeksizin kredi kullandırabiliyor ancak bu durum tamamen bankanın inisiyatifinde.

Kredi Notunuz Kredi Çekmek İçin Kaç Olmalı?

Kredi notu 0 ile 1900 arasında değişen sayısal bir değer. Finansal geçmişinize göre hareketlenen kredi notu, ne kadar yüksek olursa başvurunun onaylanma ihtimali de o kadar yüksek oluyor. Kredi vermek için talep edilen kredi aralığı bankadan bankaya değişebilse de genel olarak kredi notunuzun 1100'ün üzerinde yani az riskli grupta olması beklenir. Kredi notu aralıkları şu şekilde değerlendirilir:



Kredi notunuz en riskli grupta yer alıyorsa yaptığınız kredi ve kredi kartı başvuruları muhtemelen onaylanmayacaktır. Kredi notu, banka için müşteri ile ilgili bir referans olduğundan kredi notu ne kadar yüksek olursa başvurunun onaylanma ihtimali de artıyor. Kredi notunun düşük olduğu durumlarda, bankanın inisiyatifine bağlı olarak, gelirinizin yüksek olması durumunda başvurunuz onaylanabiliyor.