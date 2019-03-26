Hazine’nin ihale sonuçları belli oldu

Hazine bugün 12 Ağustos 2020 itfalı altı ayda bir yüzde 11.5 kupon ödemeli iki yıllık gösterge tahvil ile 6 Ağustos 2025 itfalı altı yıllık altı ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvili yeniden ihraç etti.

İhalenin ayrıntıları şöyle:

* Gösterge 2 yıllık tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 19.39

* Değişken faizli 6 yıllık tahvilin yeniden ihracinda ortalama fiyat 98.119 TL, dönemsel faiz yüzde 9.44

* Gösterge 2 yıllık tahvilin yeniden ihracinda net satış 874.4 milyon TL, nominal teklif 1,061 milyon TL

* Değişken faizli 6 yıllık tahvilde net satış 518.1 milyon TL, nominal teklif 703 milyon TL

REUTERS