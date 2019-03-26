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Hazine’nin ihale sonuçları belli oldu

Hazine'nin Mart ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği iki yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 19.39, altı yıllık değişken faizli tahvilde dönemsel faiz yüzde 9.44 oldu.

15:32 -
Haberler Ekonomi
Hazine’nin ihale sonuçları belli oldu

Hazine bugün 12 Ağustos 2020 itfalı altı ayda bir yüzde 11.5 kupon ödemeli iki yıllık gösterge tahvil ile 6 Ağustos 2025 itfalı altı yıllık altı ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvili yeniden ihraç etti.

İhalenin ayrıntıları şöyle:

* Gösterge 2 yıllık tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 19.39

* Değişken faizli 6 yıllık tahvilin yeniden ihracinda ortalama fiyat 98.119 TL, dönemsel faiz yüzde 9.44

* Gösterge 2 yıllık tahvilin yeniden ihracinda net satış 874.4 milyon TL, nominal teklif 1,061 milyon TL

* Değişken faizli 6 yıllık tahvilde net satış 518.1 milyon TL, nominal teklif 703 milyon TL

REUTERS

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