Her 10 araçtan 2’si hasarlı kazaya karışıyor

Bilgilere göre 2018 yılı Aralık ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyon 865 bin 921. TSB verileri ise 2018 yılı içinde kaskoda 1.640.074, trafikte ise 1.411.311 aracın kaza dosyasına ödeme yapıldığını gösteriyor. Bu da aslında bir yılda ortalama her 10 araçtan ortalama 2'sinin kazaya karıştığını gösteriyor. Geçtiğimiz yıl araç sigortalarına ödenen tazminatın yüzde 20 oranında artış gösterdiğini belirten Tamoniki.com CEO'su Elif Aksoy Yenidünya, “2018'de trafikte ödenen tazminat 2017'ye göre yüzde 27 oranında artmış durumda, kaskoda ise bu rakam yüzde 35 civarında, sayısal verilerin trafik sigortası ve özellikle kasko yaptırmanın önemine işaret ettiğini görüyoruz” diyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 yılı Aralık ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyon 865 bin 921. Bu taşıtların yaklaşık yüzde 55'lik bölümü otomobillerden oluşuyor. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından geçtiğimiz aylarda yayınlanan motorlu taşıtlar verileri, 2018 yılı içinde kaskoda 1.640.074 , trafikte ise 1.411.311 aracın kaza dosyasına ödeme yapıldığını gösteriyor.

TRAFİKTE ÖDENEN TAZMİNAT ARTMAYA DEVAM EDİYOR

2018'de trafikte ödenen tazminatın 2017'ye göre yüzde 27 oranında, kaskoda ise bu oranın yüzde 35'lere kadar yükseldiğinin altını çizen Yenidünya, “Hem trafik hem de kaskoda ödenen tazminatın artış gösterdiğini görüyoruz, 2018'de 7 milyar 572 milyon lira trafik, 6 milyar 766 milyon lira da kasko tazminatı ödendi. TÜİK ve TSB verilerinden yola çıkarak her 10 araçtan ortalama 2'sinin hasarlı kazaya karıştığını söylemek mümkün” diyor.

Önümüzdeki dönemde teknoloji alanına daha çok yatırım yaparak büyümeyi sürdüreceklerini belirten Yenidünya, “Kullanıcılarımıza yeni çözümler sunma yönündeki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor, bununla beraber önümüzdeki dönemde sigorta alanında farklı kategorilerde fiyat karşılaştırması yapmaya da başlayarak mevcut ürün portföyümüzü daha da genişleteceğiz” dedi.