H&M ve Koop-İş arasında anlaşma sağlandı!

Türk-İş’e bağlı Koop-İş Sendikası ile giyim devi H&M arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış ve sendika yetkilileri 4 Ekim'de greve çıkma kararı almıştı. Taraflar arasında anlaşma imzalandı.

Taraflar dün gece saat 23:00 itibariyle anlaştı. Görüşmelerde Koop-İş’i Genel Başkan Eyüp Alemdar H&M’i ise Ülke Müdürü Müge Arpacıoğlu temsil etti. Toplu iş sözleşmesi 01.06.2019 – 31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olacak.

TÜM ÇALIŞANLARA HAFTADA İKİ GÜN İZİN

Sendikadan yapılan açıklamaya göre Türkiye’de ilk kez bir giyim mağazası içinde haftada iki gün izin hakkı elde edildi.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA TAKVİMLERİ 1 AY ÖNCESİNDEN BELİRLENECEK

Part time çalışan personelin çalışma takvimi en geç bir ay öncesinden belirlenmiş olacak.

Kısmi süreli çalışanların çalışma takvimleri en geç bir ay öncesinden belirlenmiş ve duyurulmuş olması gerektiği düzenlendi. İşverenin çalışanların ayın hangi günlerinde çalışacağını hangi günlerinde ise tatil yapacaklarını bilme hakkına saygı duyacağı, çalışanlar için belirlenmiş aylık çalışma planları makul, meşru ve geçerli bir sebep olmaksızın tek taraflı olarak değiştirilemeyeceği belirtildi.

2019 YILINDA YAPILAN ZAMMA İLAVE OLARAK YÜZDE 3 ZAM YAPILACAK

Toplu iş sözleşmesiyle ücretlerin ayın en geç beşinci iş gününde ödenmesi kararlaştırıldı.

ARA ZAM ALDILAR

Ücret zammı olarak; 01.06.2019 tarihi itibariyle ücretlere, 2019 yılında ücretlere yapılan zamma ilave olarak yüzde 3 oranında zam yapılacak.

01.01.2020 itibariyle asgari ücretin altında kalan ücretlere asgari ücrete gelen artış uygulandıktan sonra yüzde 3 oranında zam yapılacak.01.01.2020 itibariyle asgari ücretin üzerindeki ücretlere yüzde 8 oranında zam yapılacak.

01.01.2021 itibariyle asgari ücretin altında kalan ücretlere asgari ücret zammı uygulandıktan sonra yüzde 3 oranında zam yapılacak.01.01.2021 itibariyle asgari ücretin üzerindeki ücretlere yüzde 9 oranında zam yapılacak.

YEMEK YARDIMI:

Uyuşmazlığın temel sebeplerinden biri olan yemek yardımının tüm çalışanlar için;

01.09.2019 tarihinden itibaren net 27 TL,

01.01.2020 tarihinden itibaren net 29,16 TL,

01.01.2021 tarihinden itibaren net 31,78 TL,

olması hükme bağlandı.

İKRAMİYE:

Tüm çalışanlara ilk defa bu sözleşme ile;

İlk 7 aylık bölümünde (01.06.2019-31.12.2019) 30 günlük,

2020 yılında 35 günlük,

2021 yılında da 40 günlük

ücretleri tutarında ikramiyenin aralık ayı ücreti ile beraber verilmesi hükme bağlandı.

SOSYAL YARDIM:

Sözleşmeyle ilk defa part-time çalışanlar dahil olmak üzere herkese;

01.06.2019 tarihinden itibaren aylık 120 TL,

01.01.2020 tarihinden itibaren aylık 130 TL,

01.01.2021 tarihinden itibaren aylık 140 TL

sosyal yardım ödemesi yapılacak.

ÇOCUK YARDIMI:

Sözleşmeyle ilk defa, 01.08.2019 tarihinden geçerli olacak şekilde çocuk sahibi olan işçiye her çocuk için her ay 35 TL çocuk yardımı ödemesi yapılacak. Ücret artış dönemlerinde ücret zammı oranında arttırılacak.

TECRÜBE PRİMİ;

Çalışanlara tecrübe primi olarak;

Tam Süreli çalışanlar için;

İstanbul ilinde çalışanlar için;

2 yıl (dahil) 5 yıl arasında hizmeti olanlar için 490,00 TL/Ay

5 yıl (dahil) ve üzeri hizmeti olanlar için 910,00 TL/Ay

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Muğla illerinde çalışanlar için;

2 yıl (dahil) 5 yıl arasında hizmeti olanlar için 450,00 TL/Ay

5 yıl (dahil) ve üzeri hizmeti olanlar için 800,00 TL/Ay

Diğer illerde çalışanlar için;

2 yıl (dahil) 5 yıl arasında hizmeti olanlar için 290,00 TL/Ay

5 yıl (dahil) ve üzeri hizmeti olanlar için 640,00 TL/Ay

Kısmi Süreli çalışanlar için;

İstanbul ilinde çalışanlar için;

2 yıl (dahil) ve üzeri hizmeti olanlar için 2,00 TL/Saat

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Muğla illerinde çalışanlar için;

2 yıl (dahil) ve üzeri hizmeti olanlar için 1,75 TL/Saat

Diğer illerde çalışanlar için;

2 yıl (dahil) ve üzeri hizmeti olanlar için 1,25 TL/Saat,

Ödenmesine devam edilmesi kararlaştırıldı.

YABANCI DİL PİRİMİ;

Çalışanlara her ay 85,00 TL yabancı dil primi uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

VASITA YARDIMI:

İşçilere işyerine fiilen geldikleri her gün için belirlenen tutarlarda vasıta yardımı ödemesi yapılacak Bu tutarlar Toplu İş Sözleşmesi'nin yürürlük süresi boyunca işyerinin bulunduğu ilin ortalama toplu taşıma ücretlerine gelen zam oranında arttırılarak uygulanacak.

EĞİTİM YARDIMI:

Sözleşmeyle ilk defa, çocuğu öğrenimde olan her işçiye yılda bir kez eylül ayında; ilköğretim 150 TL, lise ve dengi 200 TL, üniversite ve dengi 250 TL net tutarında Eğitim Yardımı gift card olarak verilecek. Ücret artış dönemlerinde ücret zammı oranında arttırılacak.

BAYRAM HARÇLIĞI:

H&M işyerlerinde ilk kez çalışanlara bayram harçlığı verilecek. Buna göre 2020 yılından geçerli olmak üzere Ramazan Bayramı'nda net 165 TL, Kurban Bayramı'nda net 215 TL bayram harçlığı ödenecek. Part time çalışanlarda aynı tutarda bayram harçlığı alacak. Ücret artış dönemlerinde ücret zammı oranında arttırılacak.

KIDEM TAZMİNATI:

Kıdem tazminatına esas gün sayısı 40 gün olarak düzenlendi.