Howden’ın sosyal sorumluluk projesinde Odelia Sever sahnedeydi

Howden Group'un 25’inci kuruluş yıldönümü sebebiyle düzenlediği “1MFor$1M” sosyal sorumluluk projesi kapsamında Odelia Sever, Hindistan ve İspanya'dan sonra Türkiye'ye geldi. Ülkemizde ana sponsorluğunu Quick Sigorta, altın sponsorluğunu ise Suzuki'nin üstlendiği konser, yurtdışı örneklerinde olduğu gibi sıra dışı bir piyano resitali olarak sanatseverlere keyifli anlar yaşattı.

Dünyaca ünlü Piyanist Odelia Sever, 12 Eylül Perşembe akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde verdiği bu sıra dışı konserde hem piyano çalıp, hem de dans ederek seslendirdiği parçalar ile izleyenleri etkiledi. İzleyicilerin büyük bir ilgi gösterdiği konser, Howden Group'un tüm dünyada düzenlediği “1MFor$1M” sosyal sorumluluk projesinin Türkiye bacağı olarak Darüşşafaka Cemiyeti’nin “eğitimde fırsat eşitliği” misyonuna katkı sağladı. Konseri izlemeye gelen Darüşşafakalı çocuklar da sanat ve eğlence dolu dakikalar yaşadı.

#iyilikresitali isimli bu konserden elde edilen gelirle Howden, Darüşşafaka’da okuyan babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, 930 yetenekli öğrencinin eğitimlerine destek oldu. Belirlediği kurumlara toplam 1 milyon dolarlık bağış yapma hedefi bulunan Howden Group'un dünya çapında gerçekleştirdiği organizasyonlar bundan sonra da devam edecek.

3.5 YAŞINDA PİYANOYA BAŞLADI

Odelia Sever 3.5 yaşında piyanoya başladı ve kısa süre içerisinde yeteneklerini tüm dünyaya gösterdi. Yaratıcı tarzını geliştirdiği Londra’daki Kraliyet Müzik Akademisi’nde master yaptıktan sonra dünyanın dört bir yanında konserler verdi. Kariyeri boyunca Zarastro Trio, Amadeud Quartet ve Arjantinli bir tango beşlisi olan Tangobar gibi birçok müzik grubu ile çalıştı. Odelia Sever, birçok sanat eserini bir araya getirdiği ve yardımcı yönetmen olarak görev yaptığı İsrail Opera Binası’nda klasik piyano projeleri üzerinde çalıştığı solo performanslar sunmaya devam ediyor.