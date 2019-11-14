Son dakika… İBB Meclisi’nde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kasım ayı oturumlarının ikinci bileşimi, 1. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ başkanlığında toplandı. Meclis oturumunda İstanbul’un 39 ilçesinin 2020 yılı bütçeleri oya sunuldu. 39 ilçenin de bütçeleri oybirliği ile kabul edildi.

Oylanan bütçeler içinde en yüksek bütçe Esenyurt'a, en düşük ilçe ise Adalar'a ait. İstanbul'un ilçelerinin 2020 yılı bütçeleri şöyle:

“Adalar 41 milyon 500 bin TL, Arnavutköy 330 milyon TL, Ataşehir 538 milyon TL, Avcılar 325 milyon TL, Bağcılar 514 milyon TL, Bahçelievler 388 milyon 120 bin TL, Bakırköy Belediyesi 581 milyon 255 bin, Başakşehir 620 milyon TL, Bayrampaşa 268 milyon TL, Beşiktaş 580 milyon TL, Beykoz 696 milyon 825 bin, Beylikdüzü 488 milyon 300 bin, Beyoğlu 345 milyon TL, Büyükçekmece 351 milyon TL, Çatalca 116 milyon 15 bin TL, Çekmeköy 270 milyon TL, Esenler 410 milyon 900 bin TL, Esenyurt 802 milyon 250 bin TL, Eyüpsultan 496 milyon 500 bin TL, Fatih 464 milyon 840 bin TL, Gaziosmanpaşa 433 milyon TL, Güngören 205 milyon TL, Kadıköy 730 milyon TL, Kağıthane 401 milyon 563 bin TL, Kartal 520 milyon TL, Küçükçekmece 660 milyon TL, Maltepe 488 milyon 267 bin, Pendik 650 milyon TL, Sancaktepe 422 milyon 223 bin TL, Sarıyer 479 milyon 906 bin TL, Silivri 296 milyon TL, Sultanbeyli 299 milyon 500 bin TL, Sultangazi 450 milyon 160 bin TL, Şile 93 milyon 500 bin TL, Şişli 680 milyon, Tuzla 345 milyon 400 bin TL, Ümraniye 600 milyon TL, Üsküdar 750 milyon TL, Zeytinburnu 515 milyon TL.”

Meclis oturumu 27 Kasım'da tekrar toplanmak üzere sona erdi. 27 Kasım tarihli oturumda da İBB'nin 2020 yılı bütçesinin belirlenmesi bekleniyor.

2019’DAKİ BÜTÇEYE YAKIN

İBB’nin her yıl kasım ayında belirlediği ilçe belediye bütçeleri bu yıl geçen yıla göre artış gösterdi. 2019’da İBB Meclisi’nden geçen bütçe 39 ilçe için yaklaşık 16 milyar 695 milyon lira olarak gerçekleşmişti. 2020 yılı için 39 ilçeye verilen toplam bütçe ise yaklaşık 17 milyar 647 milyon oldu.

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İKİ YIL ÖNCEKİ BÜTÇE DAHA FAZLAYDI

2018 yılında ise 39 ilçe için yaklaşık 20 milyar 871 milyon liralık bir bütçe belirlenmişti. Bu bütçede de en fazla payı 1 milyar 500 bin lira ile Esenyurt Belediyesi alırken, Adalar 42 milyon lirayla son sırada yer almıştı.