İGDAŞ çalışma saatleri 2019: İGDAŞ saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

İGDAŞ mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… İGDAŞ sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? İGDAŞ 08:00 – 12:30 öğle 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, İGDAŞ çalışma saatleri 2019…

İGDAŞ yani istanbul Daz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş., 25 aralık 1986 tarihinde, istanbul'un doğalgaz alt yapısını, dağıtımını ve işletimini sağlamakla görevli olan bir kuruluştur. İGDAŞ; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İETT ve bazı iştiraklerin katılımı ile kurulmuştur. İBB; İGDAŞ sermayesinin yaklaşık %95 oranında pay sahibidir. İBB Genel Sekreteri, İGDAŞ Yönetim Kurulu Başkanıdır.

İGDAŞ ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

İGDAŞ hafta içi her gün sabah saat 08:00'da açılmakta ve 17:00'da kapanmaktadır. İGDAŞ 12:30 ile 13:30 arasında ise öğle tatiline girmekte, sadece Cuma günü öğle tatili 13:00 ile 14:00 arasındadır. İGDAŞ vezneleri ise 08:15'de açılır ve 16:45'de kapanır.

İGDAŞ şubeleri hafta sonu sadece Cumartesi günü hizmet vermektedir. Pazar günleri hizmet vermemektedir. Ancak Cumartesi günleri ise sadece bazı şubelerinde hizmet verilmektedir. Cumartesi günü açık olan İGDAŞ şubeleri şunlardır; Avcılar, Bağcılar, Sultangazi, Şişli, Üsküdar, Sancaktepe, Maltepe ve Pendik.



ŞUBE ÇALIŞMA SAATİ

Adalar Veznesi Çalışma Saati: 08:15-12:30 ve 13:30-16:30

Avcılar Veznesi Cumartesi Açık Resmi Tatiller Hariç

Bağcılar Hizmet Binası Vezne Cumartesi Açık Resmi Tatiller Hariç

Bayrampaşa Vezne Çalışma Saati: 08:15-12:00 ve 13:00-16:30

Beşiktaş Veznesi Çalışma Saati: 08:15-12:30 ve 13:30-16:45

Boğaziçi Bölge Merkez Veznesi Cumartesi Açık Resmi Tatiller Hariç

Esenler Havaalanı Mah.Vez. Çalışma Saati: 08:00-12:00 ve 13:00-16:30

Esenyurt Vezne Cumartesi Açık Resmi Tatiller Hariç

Genel Müdürlük Veznesi Cumartesi Açık Resmi Tatiller Hariç

Kadıköy Veznesi Cumartesi Açık Resmi Tatiller Hariç

Maltepe Hizmet Binası Veznesi Cumartesi Açık Resmi Tatiller Hariç

Pendik Çarşı Vezne Cumartesi Açık Resmi Tatiller Hariç

Sancaktepe Hizmet Binası Vezne Cumartesi Açık Resmi Tatiller Hariç

Sultanbeyli Veznesi Cumartesi Açık Resmi Tatiller Hariç

Tuzla Veznesi Çalışma Saati : 08:00-12:00 ve 13:00-16:30

Şişli Halide Edip Adıvar Veznesi Cumartesi Açık Resmi Tatiller Hariç

Ümraniye Çarşı Veznesi Cumartesi Açık Resmi Tatiller Hariç

Üsküdar Veznesi Cumartesi Açık Resmi Tatiller Hariç

İGDAŞ; Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir.