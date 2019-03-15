Bilgi Üniversitesi satıldı mı? İlbak Holding: Henüz tamamlanmış bir şey yok

Demirören Haber Ajansı’ndan dün servis edilen bir haberde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin çoğunluk hisselerinin İlbak Holding’e satıldığı iddia edilmişti.

İLBAK: HENÜZ TAMAMLANMADI

ABD'li Laureate International’ın sahibi olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin satış sürecine ilişkin İlbak Holding’den sozcu.com.tr’ye bir açıklama yapıldı. İlbak Holding’den sozcu.com.tr’ye yapılan açıklamada, “Henüz satış süreci ile ilgili tamamlanmış bir şey yok” denildi. Bu açıklama ile holding okula olan ilgisini de teyit etmiş oldu.

Mustafa İlbak ve Murat İlbak'ın başında bulundukları holding, açık hava reklamcılığı alanında öne çıkıyor.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ: AÇIKLAMA YOK

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden sozcu.com.tr’ye verilen bilgide ise satış süreciyle ilgili olarak bir açıklama yapılmayacağı ifade edildi.

CAN HOLDİNG DE İLGİLENİYORDU

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nın adı daha önce Ağrı merkezli Can Holding ile anılmıştı. Can Holding yetkilileri 6 Eylül 2018 tarihinde sozcu.com.tr’ye yaptıkları açıklamalarda, “İşbirliği için teklifte bulunduk. Ama süreç henüz tamamlanmadı, görüşmeler devam ediyor” demişti.

AYDIN DOĞAN İDDİASI

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin iş adamı Aydın Doğan’ın satın almak için görüşmeler yaptığı iddiaları ortaya atılmış. Taraflar resmi bir açıklama yapmamıştı.

NE ZAMAN KURULDU?

İstanbul Bilgi Üniversitesi, 7 Haziran 1996 tarihinde kuruldu. Okul 2010 yılında Laurate International üniversiteler ağı tarafından satın alındı.

İLGİLİ HABER İstanbul Bilgi Üniversitesi için teklif