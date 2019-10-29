İş dünyasından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

İş dünyasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları… “Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak hem tarihimize hem de geleceğimizi var edecek yeni nesillere karşı en önemli sorumluluğumuzdur” diyen Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Twitter'da “Bu sorumluluğu yerine getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” mesajı verdi. TÜSİAD adına yapılan açıklamada, “Temelinde aklın ve bilimin yer aldığı, vizyonunu çağdaş, laik, demokratik ve sosyal devlet anlayışının belirlediği Cumhuriyetimiz, ulusumuzun en büyük kazanımıdır. Bizlere eşitlik ve özgürlüğe dayalı bir gelecek idealini armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in kurucu kuşağını saygıyla ve minnetle anıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

TOBB BAŞKANI RIFAT HİSARCIKLIOĞLU: DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Türk iş dünyası olarak bizler de Cumhuriyetle açılan yolda, ülkemizi en büyük ekonomilerden birisi yapmak için durmadan çalışacağız” dedi.

SABANCI’DAN ANLAMLI ÇALIŞMA

Sabancı Holding, 29 Ekim için anlamlı bir çalışmaya imza attı. Reklam filminin müziğinde yer alan 81 kelimeyle Türkiye'nin 81 iline referans verildi. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ise kutlama mesajında, Sabancı Topluluğu'nun neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt olduğuna dikkat çekti.

TESK BAŞKANI PALANDÖKEN: 96 YILLIK CUMHURİYETİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “96 yıllık Cumhuriyetimize gençlerimiz başta olmak üzere 7’den 70’e hepimiz sahip çıkmalıyız. Ortak değerlerimizi, birlik ve beraberliğimizi, bayrağımızın, milletimizin ve devletimizin bütünlüğünü coşkuyla kutlamak, pekiştirmek hepimizin sorumluluğundadır.” ifadelerini kullandı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama mesajı yayınladı. Tanoğlu mesajında “Esareti kabullenmemiş, inandığı değerler etrafında hür iradesi ile Cumhuriyeti bizlere armağan etmiş atalarımızın büyük hatırasına olan inancımız ve derin bağlılığımızla, Cumhuriyet'in 96. yıldönümünü kutlamanın büyük heyecanı ve gururu içindeyiz.”ifadelerine yer verdi.

ATO BAŞKANI GÜRSEL BARAN: TÜRKİYE UMUT KAYNAĞI OLMAYI SÜRDÜRECEKTİR

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhuriyet'in 96'ncı yılını kutlayarak, “Dün tren raylarından ürettiği silahla sanayileşmiş ülkeleri yenerek bağımsızlığını ilan edip Asya'dan Afrika'ya kadar tüm mazlum milletlere örnek olan Türkiye Cumhuriyeti, bölgesinde ve dünyadaki tüm mağdurlar ve mazlumlar için sonsuza kadar umut kaynağı olmayı sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, “Türkiye Cumhuriyeti, milli mücadelenin temelleri üstünde yükselmiştir. Milli mücadele Türk milletinin Anadolu’daki varoluş mücadelesiydi.” ifadelerini kullandı. Kopuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti’nin milli mücadelenin temelleri üstünde yükseldiğinin altını çizdi. (AJANSLAR)