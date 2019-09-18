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İŞKUR’un işsizleri TÜİK’i geçti

İŞKUR'a işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı TÜİK'in açıkladığı resmi işsizlik rakamlarını geride bıraktı. TÜİK'e göre 4 milyon 253 bin işsiz var, İŞKUR'da ise rakam 4 milyon 417 bin!

10:03 -
Haberler Ekonomi
İŞKUR’un işsizleri TÜİK’i geçti

Habertürk Gazetesi’nden Rahim Ak’ın bugünkü yazısına göre İŞKUR’a yapılan işsizlik maaşı başvuruları tarihte ilk kez TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamlarını aştı.

TÜİK tarafından Haziran döneminde işsiz sayısı 4 milyon 253 bin olarak açıklandı. İş-Kur’a resmi olarak başvurup ‘işsizim bana maaş bağlayın’ diyenlerin sayısı ise 4 milyon 417 bin oldu. Yani tam 164 bin 814 daha fazla…

TÜİK işsizlik rakamlarını anket yoluyla belirliyor. İŞKUR’a ise vatandaş resmi olarak başvurup ‘işsizim bana maaş bağlayın’ diyor.

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