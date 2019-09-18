İŞKUR’un işsizleri TÜİK’i geçti

Habertürk Gazetesi’nden Rahim Ak’ın bugünkü yazısına göre İŞKUR’a yapılan işsizlik maaşı başvuruları tarihte ilk kez TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamlarını aştı.

TÜİK tarafından Haziran döneminde işsiz sayısı 4 milyon 253 bin olarak açıklandı. İş-Kur’a resmi olarak başvurup ‘işsizim bana maaş bağlayın’ diyenlerin sayısı ise 4 milyon 417 bin oldu. Yani tam 164 bin 814 daha fazla…

TÜİK işsizlik rakamlarını anket yoluyla belirliyor. İŞKUR’a ise vatandaş resmi olarak başvurup ‘işsizim bana maaş bağlayın’ diyor.