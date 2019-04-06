İstanbul Havalimanı’na nasıl gidilecek? İşte alternatif güzergahlar…

Atatürk Havalimanı dün son uçuşunu gerçekleştirdi. Yeni İstanbul Havalimanı’ndan da ilk uçuş bugün Ankara’ya gerçekleştirildi. Peki Bundan sonra İstanbul Havalimanı’na gitmek isteyen vatandaş ne kadar ücret ödeyecek? Şehir merkezinden Taksi ile ortalama 190 TL tutuyor. Otomobille 33 TL tutuyor. Otobüs ücretleri ise bölgelere ve semtlere göre değişiklik gösteriyor.

Havaalanına en kolay iki yoldan gidilebiliyor. Birincisi E-5 ikincisi ise TEM. Örneğin şehir merkezinden (Beşiktaş) birinci yoldan gidildiğinde (E-5) toplam yol 73.7 km oluyor. İkinci yoldan gidildiğinde (TEM) bu yol uzunluğu daha da azalıyor ve 66 km’ye düşüyor. Ancak burada da gişe ücreti devreye giriyor. Saatte ortalama 0.45 kuruş yakan 1.6 dizel araç E-5 üzerinden gittiğinde maliyet 33.16 TL olarak karşımıza çıkıyor. TEM üzerinden gittiğinde ise (gişe ücreti dahil) 32.45 TL gibi bir hesap ortaya çıkıyor.

Taksi kullanmak isteyen vatandaş ise daha fazla para ödemek zorunda. E-5 güzergahından giden bir taksi 190.50 TL yazarken, TEM’den giden bir taksinin gişe ücreti dahil maliyeti 175.75 TL oluyor. Peki otobüsle gitmek isteyen vatandaş ne kadar ödeyecek?

BAGAJLI LÜKS TAŞIMACILIK

Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarından uzaklığına göre şartname gereği 12 ile 30 TL arasında ücret alınacak.İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret alamayacak. En çok aracın konulacağı yer ise 50 kilometrelik Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. 11 dakikada bir aracın hareket edeceği hatta 23 araç hizmet verecek.Bu hattın ücreti ise 18 TL olacak. En pahalı ve en uzak hat ise Pendik ilçesinden olacak. Bu hatta ise 5 araçla sefer düzenlenecek. 93 kilometrelik Pendik hattının ücreti ise 30 TL olacak.

Otobüs hatlarının detayları ise şöyle;

Hat adı-Mesafe(tek yön)-Sefer sıklığı-Yolculuk ücreti-Araç sayısı

1.Beylikdüzü Tüyap-52 km-15 dakika-21 TL-15 araç

2.Otogar-38 km-15 dakika-16 TL-12 araç

3.Bakırköy-44 km-10 dakika-18 TL-19 araç

4.Yenikapı-Sirkeci-50 km-11 dakika-18 TL-23 araç

5.Beşiktaş-43 km-20 dakika-18 TL-13 araç

6.Alibeyköy Cep Otogarı-31 km-30 dakika-16 TL-5 araç

7.Kadıköy-64 km-20 dakika-25 TL-11 araç

8.Pendik-93 km-45 dakika-30 TL-5 araç

9.Hacıosman-40 km-30 dakika-16 TL-4 araç

10.Tepeüstü-91 km-30 dakika-25 TL-7 araç

11.Arnavutköy-22 km-40 dakika-12 TL-3 araç

12.Kemerburgaz-21 km-40 dakika-12 TL-3 araç

13.Sarıyer-40 km-30 dakika-16 TL-5 araç

14.Başakşehir-27 km-30 dakika-14 TL-4 araç

15.Bahçeşehir-40 km-40 dakika-16 TL-4 araç

16.Mahmutbey Metro-36 km-45 dakika-15 TL-3 araç

17.Halkalı-40 km-50 dakika-16 TL-4 araç

18.Mecidiyeköy-37 km-15 dakika-16 TL-10 araç