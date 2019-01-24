İsviçreli nakliyeci Türkiye’de ofis açtı

Mayıs 2018'de üç ortakla İsviçre'de kurulan Frachtbox Global, İsviçre'den sonra ilk ofisini Türkiye'de açtı. Frachtbox'un Almanya ve İspanya ofisleri de kuruluş aşamasında. Fransa ve İtalya ise şimdilik İstanbul'dan yönetilecek. Türkiye'deki ofisin başına uzun yıllardır lojistik sektöründe yöneticilik yapan Tülin Doğan getirildi.

MERSİN VE İZMİR’DE OFİS OLACAK

Frachtbox Global'in bir yıl dolmadan hedeflerinin üzerinde bir başarı sağladığını aktaran Tülin Doğan, “Frachtbox, ilk yıl için müşteri hedefini 100 olarak belirlemişti. Ancak hedefini 6 ayda aştı ve 280 firmaya ulaştı. Türkiye ofisinin açılmasıyla şirketin büyümesi hızlanacak. Çünkü Türkiye, Asya ve Avrupa arasında bir köprü konumunda ve güçlü bir lojistik potansiyele sahip” dedi. Tülin Doğan, 2019 yılı içerisinde İzmir ve Mersin'de de ofis açmayı planladıklarını söyledi.

Frachtbox olarak, yük sahipleri, nakliyeciler ve gümrükçülere hizmet verdiklerini belirten Doğan, güçlü teknolojik altyapıları sayesinde müşterileri için en uygun seçeneği, en uygun maliyet ve en hızlı şekilde sunduklarının altını çizdi. Doğan, üyelik şartlarını ve sistemin işleyişini ise şöyle anlattı: “Yıllık üyelik ücretini ödeyerek portalımıza dahil olan lojistik firmaları istediği rotayı ve fiyatı giriyor. Navlun teklifini istediği zaman güncelleyebiliyor. Müşteri, sınırsız sayıda rota ve hat için navlun teklifi verebiliyor. Sisteme sadece gerekli belgeleri olan ve referans olarak güvenli bulunan lojistik firmaları dahil edilebiliyor. Mesela A müşterisinin İstanbul'dan Hamburg'a yükü var… Frachtbox.com'a giriyor, fiyat sorgulaması yapıyor, lojistik firmalarından anında fiyat teklifi aldıktan sonra kendisi için en uygun olanını seçiyor ve direkt iletişime geçiyor.”

FİRMALARA AVRUPA’YA AÇILMA FIRSATI

Frachtbox'ın müşterilerine sunduğu avantajları anlatan Doğan, “Frachtbox.com, navlun arama motoru olarak lojistik ve navlun piyasasını hem şeffaflaştırıyor hem de kullanıcılara zaman ve maliyet avantajı sunuyor. Portalımız sayesinde lojistik ihtiyacı olanlar tanıdığı firmalara tek tek fiyat sormak ya da internetten hiç tanımadığı bir firma bulmak zorunda kalmıyor. Müşteri zaman kaybetmeden anında istediği rota için en uygun teklifi alabiliyor. Ayrıca portalımız sayesinde üyemiz olan nakliyeci firmalara Avrupa'ya ve hizmet verdiğimiz diğer pazarlara açılma şansı sunuyoruz.

Mesela A müşterisi İstanbul'da değil de Lizbon'da ikamet ediyorsa ve İstanbul-Hamburg arası haftalık yükü varsa Frachtbox sayesinde hem fiyat teklifi alıyor hem de İstanbul'da bulunan bir nakliyeciyi bulup ve taşımasını yaptırıyor. Böylece nakliyeci yurtdışında yeni bir müşteri kazanabiliyor. Lizbon'daki müşteri birkaç saniye içinde en iyi teklifi ve nakliyeciyi bulmuş oluyor. Frachbox firmaların tanıtımına da büyük katkı sağlamış oluyor. Nakliyecinin bir diğer avantajı da bizim sayemizde personel ve maliyet tasarrufu yapmış olmaları. Çünkü şirketlerin satış ve pazarlama elemanlarının bu kadar kısa sürede bu kadar geniş bir coğrafyaya satış yapması neredeyse imkansız” diye konuştu.

Frachtbox, Avrupa'nın aksine mobil kullanımın yaygın olduğu Türkiye'de mobil uygulama imkanı sunmak için hazırlık yapıyor. Tülin Doğan, Türkiye’deki müşterilerine özel maliyet ve rekabet avantajı sağlayacak kampanyalar sunacaklarını açıklayarak, onların yeni pazarları ulaşmalarını sağlayacak ve tanıtımlarını artıracak fırsatlar da yaratacaklarını vurguladı.