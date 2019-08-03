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İtalya borçları için tarihini satıyor

Avrupa'nın en sorunlu ekonomileri arasında bulanan İtalya tarihi binaların bakım masrafından kurtulmak ve hükümete kaynak oluşturmak için Rönesans dönemi yapılarını satma kararı aldı.

Sozcu.com.tr
12:06 -
Haberler Ekonomi
İtalya borçları için tarihini satıyor

Avrupa'nın en sorunlu gelişmiş ekonomileri arasında gösterilen İtalya 2.3 trilyon euroluk kamu borcunu ödeyebilmek için ülkedeki tarihi binaları satmaya hazırlanıyor.

Financial Times'ın haberine göre eski garnizon binaları, manastırlar ve deniz fenerleri dahil hükümetin özelleştirme listesinde.

Capo Trionto deniz feneri satış listesinde.

Venedik'teki San Salvador sarayından Viterbo'daki Civitella Cesi Kalesi'ne kadar Rönesans dönemine dahil yapılar da satılacak.

San Salvador Sarayı

Önümüzdeki üç yıl içinde İtalyan hükümetinin 1.2 milyar euro değerinde tarihi binayı satması bekleniyor. Tarihi bir aile olan Medici'lerin binaları da satış listesinde olacak.

Villa Camerata

Savunma bakanlığının elinde 160 milyon euroluk, ekonomi bakanlığının elinde ise 610 milyon euroluk satılık bina olduğu belirtiliyor. Hükümetin binaların satışını yaparak bakım masrafından da kurtulmak istediğinin altı çiziliyor.

İtalya hükümeti 400 tarihi binayı satış listesine koydu ilk etapta 93 binanın satışının yapılması bekleniyor. Açık artırma usulü satışlar ekim ayında başlayacak.

Ayrıca belediyeler bünyesinde envanteri çıkarılan 1200 tarihi binanın değeri de 38 milyon euro olarak hesaplanıyor.

Villa Chigi alle Volte

İtalya'nın borçlarının yanında binaların satışından elde edilecek gelir hiçbir şey! Fakat ülkenin bulabileceği her türlü kaynağa ihtiyacı var.

Roma'daki Luiss Üniversitesi profesörlerinden Gaetano Casertano satışları desteklerken binaların turizme kazandırılacağını söyledi.

İmar hukuku alanında çalışan Luca Perfetti ise satışların az sayıda binayı kapsadığını hükümetin bu alandaki özeleştirme konusunda tecrübesiz olduğunu belirtti.

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