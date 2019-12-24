İtalyanlar çıkıyor, 6 Çinli geliyor! Üçüncü Köprü’de neler oluyor?

Çinli konsorsiyum Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun yüzde 51’ini satın alıyor. Altı Çinli şirket söz konusu satın alma için 688.5 milyon dolar harcayacak. İtalyan Astaldi ise hisselerini devrederek projeden çıkıyor.

İŞLETME SÜRESİ 10 YIL 2 AY 20 GÜN

Üçüncü Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun ihalesi 2012 yılında gerçekleşmiş. IC İçtaş İnşaat ve İtalyan Astaldi ihaleyi 10 yıl 2 ay 20 günlük yatırım işletme süresiyle kazanmıştı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün temeli 29 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşen törenle atıldı. Köprü 2016 yılının Ağustos ayında hizmete alındı.

KONKORDATO İLAN ETMİŞTİ

İtalyan Astaldi uzun süredir ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyordu. Şirket 2018 yılının eylül ayında İtalya’da konkordato ilan etmişti. Astaldi neden konkordato ilan ettiğini şu sözlerle açıklamıştı: İtalya ve yurt dışındaki işlerin devam etmesini güvence altına almak ve şirket varlıklarının yanı sıra şirket paydaşlarının çıkarlarını korumak.

KÖPRÜYE YÜZDE 47 ZAM YAPILDI

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları ücreti açıldığı tarihten bu yana pahalı olması ile eleştiriliyor. Köprü açıldıktan sonra Türkiye’de kurların oldukça yükselmesi köprüyü işleten şirketleri de zor duruma soktu. Şirketler Hazine garantisi ile ücretlerini devletten alıyor. Geçen yıl ocak ayında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücreti 13.05 TL’den 19.15 TL’ye çıkmış köprüye yüzde 47 zam yapılmıştı!

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6 ÇİNLİ ALIYOR

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde hakim ortak artık resmen Çinliler oluyor. Altı Çin şirketi oluşturdukları fonla Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun %51'ini satın alacak. Söz konusu şirketler: China Merchants Expressway, CMU, Zheijiang Expressway, Jiangsu Expressway, Sichuan Expressway ve Anhui Expressway.

688.5 MİLYON DOLAR HARCAYACAKLAR

Konsorsiyum üyeleri ortaklık için 688.5 milyon dolar harcayacak. Projede en büyük ortak yüzde 31 pay ile China Merchants Expressway'in olacak. Onu yüzde 20'lik pay ile CMU, yüzde 17.5 ile Zhejiang ve Jiangsu Expressway, yüzde 7 ile Sichuan Expressway ve yüzde 7'lik pay ile Anhui Expressway izliyor.

İTALYANLAR ARALIK AYINDA NİYETİNİ BELLİ ETMİŞTİ

Astaldi, Üçüncü Köprü'nün imtiyazını IC İçtaş'a devir için ön çalışmalara başladığını Aralık başında duyurmuştu. (REUTERS-SOZCU.COM.TR)