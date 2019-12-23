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Çinli devler Türkiye’de inşaat şirketi alacak

Çin'in dev şirketleri Türkiye'de bir inşaat şirketinin yüzde 51'ini almayı planlıyor. İnşaat sektörü zor günler geçirirken Çinli devlerin sektörde kimi satın alacakları merak konusu oldu.

14:25 -
Haberler Ekonomi
Çinli devler Türkiye’de inşaat şirketi alacak

Çinli Jiangsu Expressway ve ortakları Türkiye’de satın alma için ortak bir fon oluşturacak.

Çinli Jiangsu Expressway Co tarafından yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

Jiangsu Expressway ve aralarında Zhejiang Expressway ile China Merchants Expressway’in de yer aldığı ortakları yurt dışı satın alma için birimler kuracak.

Hong Kong’da kurulması öngörülen birimler Türkiye’de bir inşaat şirketinin %51’ini satın almayı planlıyor.

JİANGSU EXSPRESSWAY HAKKINDA

Jiangsu Expressway inşaat, ücretli otoyol ve köprü projeleri ile tanınıyor. Firma Çin’de Huning, Ningchang, Zhenli, Xiyi, Guangjing otoyollarını işletiyor. Jiangyin Köprüsü’nü de Jiangsu yaptı.

Jiangyin Köprüsü/Fotoğraf: Shutterstock

 

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Son güncelleme: 14:50 23.12.2019
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