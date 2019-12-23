Çinli devler Türkiye’de inşaat şirketi alacak

Çinli Jiangsu Expressway ve ortakları Türkiye’de satın alma için ortak bir fon oluşturacak.
Çinli Jiangsu Expressway Co tarafından yapılan açıklamada şunlar yer aldı:
Jiangsu Expressway ve aralarında Zhejiang Expressway ile China Merchants Expressway’in de yer aldığı ortakları yurt dışı satın alma için birimler kuracak.
Hong Kong’da kurulması öngörülen birimler Türkiye’de bir inşaat şirketinin %51’ini satın almayı planlıyor.
Jiangsu Expressway inşaat, ücretli otoyol ve köprü projeleri ile tanınıyor. Firma Çin’de Huning, Ningchang, Zhenli, Xiyi, Guangjing otoyollarını işletiyor. Jiangyin Köprüsü’nü de Jiangsu yaptı.