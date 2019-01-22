İZBAN’ın 43 günlük hikayesi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortak şirketi İZBAN'da sendika ile yapılan toplu iş görüşmesinde uzlaşma çıkmaması nedeniyle, İZBAN personeli 10 aralık 2018 tarihinde greve çıkmıştı. Greve çıkmadan iki hafta önce yüzde 15 oranında daha sonra yani 8 aralık 2018 gününde yüzde 22 oranında zam önerilmiş ancak kabul edilmemişti. Daha sonra günlerce grev yapan işçiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, “şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görüldüğünden” 60 gün süreyle ertelenmesine karar verilmişti. Asgari ücretin açıklanmasının ardından, 26 Aralık 2018 tarihinde ise yüzde 26 oranında önerilen zam yine reddedilmişti. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Metro A.Ş.’ye giderek işçiler ve sendikacılarla sürpriz bir görüşme yapmış ve İZBAN içinyüzde 30 zam teklifi götürmüştü. Sendika bu teklifide reddetmişti. Dün akşam ise İZBAN Genel Müdürlüğü'nce sendikaya teklif edilen yüzde 26'lık ücret zammı kabul edildi. Böylece, iki ay sonra yeniden greve çıkıp çıkmayacağı merak konusu olan İZBAN işçileri, sözleşmenin imzalanmasıyla greve çıkmayacak.

10 Aralık 2018 tarihinde Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz'ün, saat 10.00'da sendika öncülüğünde toplanacak olan işçilerin grev açıklamasını yapacağı öğrenilmişti. İZBAN A.Ş. tarafından ise yoğunluğun olduğu saatlerde, grev kapsamı dışında kalan personel ile sefer yapılmaya başlanmıştı. Yolcu yoğunluğunun yaşandığı 06.30- 11.00 ve 16.00- 22.00 saatlerinde az sayıda trenle Gaziemir'de bulunan Adnan Menderes Havalimanı ile Çiğli arasında 24 dakikada bir yapılan seferlerle hizmet verilmişti.

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Metro A.Ş.’ye giderek işçiler ve sendikacılarla sürpriz bir görüşme yapmıştı. Kocaoğlu, Metro için yüzde 25, İZBAN için de yüzde 30 zam teklifi götürmüştü. Ancak sendika bu teklifleri reddetmişti. 31 Mart akşamına kadar görevinin başında olduğunu belirten Başkan Kocaoğlu, “Nasıl olsa bırakıyorum diye işi savsaklamayacağım. Enkaz bırakmayacağım. ‘Nasılsa ben değil gelen ödeyecek’ demek doğru değil. Bana yakışmaz. Popülist davranmayacağım” ifadelerini kullanmıştı.

İSTASYONLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Öte yandan grevden haberi olmayan, haberi olup da trenlerin kısıtlı da olsa çalıştığını görenler, istasyonlara gelmişti. Kent sakinleri yoğunluk nedeniyle trenlere binemeyince işe geç kaldıklarını ifade etmişti. Yolculardan Nevin Alkar, “Grevde olduğunu bilmiyordum. Ben de mesaiye yetişmeye çalışıyordum. Burada trenlerin gecikmeli olarak geleceğini öğrendim. Şimdi otobüse binip işime gideceğim” diye konuşmuştu.

Tufan Sevim ise treni kullanamadığını belirterek, “İşe gitmek için çıktım ama seferlerin yaklaşık yarım saatte bir olduğunu öğrendim. Otobüsle işe gideceğim. Sıkıntı yaşayacağız. İçerisi tıklım tıklım dolu. Konulan o seferlere de binemeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

GREVE HEM DESTEK HEM TEPKİ

İzmirlilerden İsmail Bereket, istasyondan geri döndüğünü; ancak işçilerin haklarını almasının gerekli olduğunu belirterek, “Trene binmedim, girdim ama çıktım. Greve çıktıklarını biliyordum ama kalabalığın içeri girdiğini görünce ben de girdim. Seferlerin normal olarak yapıldığını sandım. Grev işçilerin hakkı, aldıkları ücretler belli. Hayat şartlarını herkes biliyor” diye konuşmuştu.

Olcay Özdemir isimli yolcu da mağdur olduğunu dile getirerek, “İşçilerin greve çıktıklarını biliyordum ama aktarma ile kendime bir yol çizmeye geldim; fakat bir yol bulamadım. Buradan bir otobüse binecekmişim, başka yerden başka otobüse binecekmişim. Artık nasıl gideceğimi bilmiyorum. Sıkıntı yaşayacağız. Aliağa'ya aktarmalı olarak gideceğim” ifadelerini kullanmıştı.