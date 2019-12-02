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JLL Türkiye yönetiminde değişim

Yönetim Kurulu Üyelerinden Tarkan Ander ve Dora Şahintürk, JLL Türkiye Eş CEO ve Eş Ülke Müdürü olarak göreve getirildi. JLL, “Paylaşımlı Üst Yönetim” modeline geçti.

11:21 -
Haberler Ekonomi
JLL Türkiye yönetiminde değişim

Ticari gayrimenkul alanında finansal ve profesyonel hizmetler veren ve yatırım yönetimi danışmanlığı sunan JLL Türkiye'de, 1 Aralık 2019 itibarıyla Tarkan Ander ve Dora Şahintürk Eş CEO ve Eş Ülke Müdürü olarak atandı. Şirkette yeni yönetim yapılandırmasına geçilerek, “Paylaşımlı Üst Yönetim” modeli uygulaması başladı.

Bu yeni uygulamayla birlikte, Avi Alkaş görevini Tarkan Ander ve Dora Şahintürk'e devretti. Avi Alkaş yeni üstlendiği uluslararası sorumlulukların yanı sıra JLL Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmeye de devam edecek.

Tarkan Türkiye
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