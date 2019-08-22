Kahvelerde maça ne kadar zam gelecek?

BARIŞ ÖZKAN/UĞUR ENÇ/TAMER YAVUZ/CAN MUMAY

Spor Toto Süper Lig geçen hafta başladı. Milyonlarca kişiyi lig heyecanı sararken, işletme sahipleri kendilerini önemli bir sorunun içerisinde buldu. Çok sayıda işletmeci maç yayınları için bölge bayiliklerinin kendilerine verdikleri fiyattan şikayetçi. Bazı işletmelere sunulan fiyatlar geçen yıla göre yüzde 50 civarında artmış durumda olduğunu söylüyor.

Sistem şöyle işliyor… Digiturk ticari işletmelere satılacak maç yayınları için ihale açıyor. Açılan ihaleyi kazanan bölge bayilerine tavsiye satış fiyatı listesi veriliyor. Rekabet Kanunu’nun çizdiği kurallar çerçevesinde söz konusu tavsiye fiyat listesinin yüzde 60 kadar üstünü bayiler işletme sahiplerinden isteyebiliyor. Bu yıl Digiturk’ün kurumsal paketine yıllık enflasyon oranının üzerinde zam geldi. Geçen sene Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi yayınları kurumsal paketlerde yoktu bu yayınların üstüne yüksek yıllık enflasyon da gelince Digiturk’ün bayilere sattığı ticari paketlerine yüzde 20’nin üzerinde zam geldi.

SEZON ORTASINDA ÜYE OLAN ZAMMI DAHA FAZLA HİSSEDİYOR

İşletmeler sezon ortasında bayiler ile anlaşırsa yıl başında üye olan birine göre daha az ücret ödüyor. Geçen sezon ortasında üye olan bu sene tüm sezona abone olmak istediğinde haliyle daha yüksek bir ücretle karşılaşılabiliyor.

‘2-3 HAFTA MAÇ YAYINI YAPMADIK’

İstanbul Çekmeköy’de kafe işletmecisi Serkan Süslü konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşun geçtiğimiz yıllarda belirli bir fiyat düzeni olduğunu ancak 2 yıl evvel fiyatlarda anormal artışlar olmaya başladığını söyleyen Serkan Süslü, “Firma ilçe bayiliklerine satış yapıyor. Bayilikler de esnaflara satıyor. Böyle olunca birbirine çok yakın olan işletmelerde bile çok farklı fiyatlar ortaya çıktı. Benim fiyatım iki yıl evvel 12 bin 500 TL’den 22 bin TL’ye çıktı. Biz o zaman bu duruma tepki olarak 2-3 hafta maç yayını yapmadık. Bunun sonucunda 12 bin 500’e geri düşürdüler. Geçtiğimiz yıl ise 12 bin 500’ü, 15 bin yaptılar. Üzerine de 3 bin 200 TL Avrupa kupası maçlarını koydular. Biz bu yıl 19 bin bandında fiyat aldık” ifadesini kullanıyor.

“HERKES ŞİKAYETÇİ”

Sancaktepe’de kafe işleten Mesut Yılmaz da konu hakkında mağdur olduklarını söyledi. 2 yıl öncesine kadar fiyatların 15 bin TL olduğunu söyleyen Mesut Yılmaz, “Geçen yıl 22 bin 600 TL dediler. Biz de kurum el değiştirdi yayın kalitesi yükseldi falan diye düşündük. Geçen yıl fiyat 26 bin TL’ye geldi. Bu yıl bana 40 bin TL fiyat verdiler. 20 tane masam var. Biz de bunu almak zorundayız. Çünkü müşterinin ayağı kesiliyor. Benim insanlara 50 TL maç ücreti yazmam lazım.” ifadesini kullanıyor.

“36 BİN’DEN 49 BİN’E ÇIKTI”

Çekmeköy’de kafe işleten başka bir isim olan Mehmet Kırmaç da konu hakkında sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada kendisine 36 bin TL olarak verilen yıllık ücretin 49 bin TL’ye çıktığını söyledi. Kırmaç, “Genel Müdürlüğü arıyoruz, bayiliklerle görüşün diyorlar. TFF bu ihaleleri verirken acaba esnafı falanda düşünüyor mu? Gerçekten merak ediyorum. Adamlar bu parayı esnaftan çıkarıyor” diye konuştu.

“BAYİLİKLER ‘İSTER AL, İSTER ALMA’ DİYOR”

Ümraniye’de işletme sahibi Mehmet Yazıcı da sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada Sancaktepe, Ümraniye ve Taşdelen bölgesinde bu durumun mücadelesini verdiklerini söyledi.

Yazıcı, “Geçen sene 18-19 bin istediler, 15 bine anlaştık. Ama yine de zarar ettik.” diyen Yazıcı, “Bu yıl 24 bin teklif ettiler. Bekliyoruz, hala imzalamadık. Biz zaten sadece derbilerde para alıyoruz. Bayiliklerle de konuşun da ‘ister al, ister alma’ diyorlar.” ifadelerini kullandı.

23 BİN TL’DEN 32 BİN TL’YE

Edirne merkezde kıraathane işleten Erkan Keçeci, 16 yıldır LİG TV ve Beinspor aboneliği olduğunu belirterek, yüksek fiyattan dolayı bu yıl aboneliği iptal ettirdiğini söyledi. Geçen yıl 23 bin lira olan abonelik ücretinin bu yıl 32 bin lira olduğunu ifade eden Keçeci, “Geçen yıl 8 bin lira zarar yaptım. Bu yıl fiyatlar yükselince aboneliğimi iptal ettirdim” dedi.

KAFELERE DE DÖVİZ KURUNU SABİTLESİNLER

Bein Sports'la ilgili yaşadıkları sıkıntıları Sozcu.com.tr’ye anlatan İzmit’te kafe işletmeciliği yapan Orhan Yılmaz şöyle konuştu; “Döviz kuru üzerinden Bein Sports sıkıntıya girmiş olabilir. Bununla alakalı TFF ile görüşme yaptılar ve indirim elde ettiler. Bunun üzerine bir de abonelere zam yapılması doğru değil. Madem dolar kuru sabitleniyor o halde işletmeler için de bu fiyat sabitlensin” diyor.

AYNI ÜCRETLE ANADOLU’DA STADA GİDİLİYOR

Kocaeli'de maç yayınları 10 ile 25 TL arasında bir ücretle müşterilere sunuluyor. Derbi maçlarında bu fiyatlar iki katına kadar çıkabiliyor. İzmit'te maç yayını yapan işletmelerin yoğun olarak yer aldığı Belsa Plaza AVM'de esnaf ilk hafta yayınları geçtiğimiz yılın fiyatlarından sundu. Belsa'daki işletmelerde normal lig maçları için şimdilik 10 TL derbi maçları için ise 15 TL yayın ücreti talep ediliyor. İşletmeciler önümüzdeki günlerde bir araya gelerek toplantı yapacak ve yayın fiyatlarına zam yapılmasını gündeme getirecek. Ücretlere yüzde 25 oranında zam yapılması bekleniyor. Öte yandan pek çok lig maçını statta izlemek için önceden alınan biletler 20 ile 50 TL arasında bir ücretle alıcı buluyor. Özellikle Anadolu takımlarının statlarında oynanan maçlarda neredeyse işletmelerdeki yayın ücretlerine denk gelen fiyatlarla koltuk bulunabiliyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor-Beşiktaş maçı da ucuza bilet bulunabilen maçlardan biri oldu. Erken bilet alan sporseverler 30 lira ödeyerek tribünde yerine aldı.