Kamu görevlilerinin mal varlığına dijital takip!

2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda kamu çalışanlarının mal beyanlarına ilişkin düzenlemeler dikkat çekti. Buna göre; artık kamu görevlilerinin mal beyanları dijital sistem üzerinden takip edilecek. Yani sistem üzerinden kamu çalışanlarının mal beyanlarındaki dikkat çeken artışlar takip edilecek.

KAMU ÇALIŞANLARI MAL BİLDİRİMİNİ NE ZAMAN VERİR?

Zorunlu haller: Kamu görevlilerinin işe girişlerinde (işe giriş için gerekli belgeler arasında yer alır ve bu belge olmadan göreve başlatılmaz), görevlerinin sona ermesi hallerinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde, mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde (ek bildirim) bildirimde bulunulması zorunludur.

MAL BİLDİRİMİ NE ZAMAN YENİLENİR?

Söz konusu kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler. Yeni bildirimler yetkili merci tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılırlar.