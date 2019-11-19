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Kamu görevlilerinin mal varlığına dijital takip!

2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan bilgilere göre kamu çalışanlarının mal beyanlarının doğruluğunu araştıracak " otomotik takip sistemi" kuruluyor.  Buna göre kapsama giren tüm kamu çalışanlarının mal beyanları sisteme yüklenecek. Ayrıca kişilerin mal varlığındaki dikkat çeken artışlarda bu sistem üzerinden takip edilecek. 

Sozcu.com.tr
10:08 -
Haberler Ekonomi
Kamu görevlilerinin mal varlığına dijital takip!

2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda kamu çalışanlarının mal beyanlarına ilişkin düzenlemeler dikkat çekti. Buna göre; artık kamu görevlilerinin mal beyanları dijital sistem üzerinden takip edilecek. Yani sistem üzerinden kamu çalışanlarının mal beyanlarındaki dikkat çeken artışlar takip edilecek.

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda kamu çalışanlarının mal beyanlarının doğrulu için otomatik takip sistemi kurulacağı ifade ediliyor.

KAMU ÇALIŞANLARI MAL BİLDİRİMİNİ NE ZAMAN VERİR?

Zorunlu haller: Kamu görevlilerinin işe girişlerinde (işe giriş için gerekli belgeler arasında yer alır ve bu belge olmadan göreve başlatılmaz), görevlerinin sona ermesi hallerinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde, mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde (ek bildirim) bildirimde bulunulması zorunludur.

MAL BİLDİRİMİ NE ZAMAN YENİLENİR?

Söz konusu kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler. Yeni bildirimler yetkili merci tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılırlar.

Son güncelleme: 10:11 19.11.2019
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