Kargolara ne oluyor?

‘Kara Cuma' indirimleri sebebiyle kargo şirketlerinde son yıllarda görülmemiş bir yoğunluk yaşanıyor.

Siparişlerini gönderen vatandaşlar aşırı yoğunluktan dolayı kargolarını bulmakta takip etmekte ve şubeden almakta bazı sorunlar yaşıyor.

Sorunlar öyle raddeye geldi ki bugün e-ticaretin önde gelen internet platformlarından biri tedarikçilerine gönderdiği uyarı yazısında ünlü bir kargo şirketi ile çalışılmaması tavsiyesinde bulundu.

‘SORUN YAŞAYABİLİRSİNİZ’

Şirketten gönderilen ve sozcu.com.tr tarafından görülen ayrıca sosyal medyada da paylaşılan uyarı yazısında “xxx kargoda yaşanan operasyonel sorunlar ve kapasite problemleri nedeniyle bugün itibarıyla gönderilerinizi şubeye teslim etmekte sorun yaşayabileceğinizi öngörüyoruz” ifadesi kullanıldı.

Uyarı e-postasının sonunda firmalara çalışabilecekleri farklı kargo şirketleri de tavsiye edildi.

DERNEĞE ULAŞILAMADI

Geçen hafta içinde sozcu.com.tr’nin ulaştığı Türkiye Kargocular Derneği’nin (KARİD) telefonlarına ulaşılamamıştı.

İŞTE VATANDAŞLARIN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE KARGO ŞİRKETLERİNE GÖSTERDİKLERİ TEPKİLER

*15 Kasım’da ‘yola çıktı’ bilgisi verilen kargomdan ayın 24’ü itibariyle hala ses seda yok. Sanırım ‘dünya yuvarlaktır’ bilgisine istinaden İstanbul üzeri balkanlar ve Avrupa’dan çıkıp, Asya Kıtası’nı aşarak bana ulaştıracaklar.

*Kargomu kapıma kadar getirdiler ama ufak bir sorun var ben hiçbir şey sipariş etmemiştim başkasının kargosunu bana bıraktılar.

*Gönderi takibinde dünden bu yana sürekli taşıma durumunda gösteren kargo. ‘Hareketleri ne’ baktığımızda da sadece bu ayrıntıyı veriyor bu normal mi?

