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Kazaların ardından Boeing siparişlerini iptal etti

Boeing’in 737 Max uçaklarının ciddi kazalara karışmasının ardından uçakla ilgili ilk resmi sipariş iptali Endonezyalı havayolu şirketi Garuda tarafından yapıldı. Garuda 49 adet 737 Max siparişini iptal etti. Siparişlerin toplam bedelinin 6 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.

Sozcu.com.tr
14:43 -
Haberler Ekonomi
Kazaların ardından Boeing siparişlerini iptal etti

Wall Street Journal'ın haberine göre; şirketin CEO'su Ikhsan Rosan, “Siparişimizi iptal ettik. Yolcularımızın bu uçağa güveni kalmadı” diye konuştu.

Amerika’nın Sesi’nin aktardığına göre ise Garuda'nın 737 MAX 8 şiparişlerini iptal kararının ilk olduğu ama son olmayabileceği ifade ediliyor. Geçen yıl Ekim ayında 737 MAX 8 uçağı düşen Lion Air'in de benzer şekilde bir iptal kararı alabileceği ifade ediliyor.

Lion Air bu ay teslim alması gereken 4 adet 737 MAX 8 uçağın teslimatının ertelendiğini duyurmuştu. Boeing'le 2011 yılında 22 milyar dolarlık bir anlaşma yapan Lion Air'in elinde halen 19 ader 737 MAX tipi uçak bulunuyor.

Lion Air ve Garuda Havayolları Endonezya'da Boeing 737 MAX serisi uçakları kullanan tek havayolu şirketleri.

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Son güncelleme: android-time 14:48 22.03.2019
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