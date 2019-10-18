Kıdem tazminatına esas ücret ne kadardır?

Kıdem tazminatı, işten çıkarılan ya da bazı haklı nedenlerden dolayı istifa ederek tazminatı almaya hak kazanan tüm çalışanlar için yasalarca tanınmış oldukça önemli bir kazançtır. Yeni bir iş bulana kadar kişinin geçimini sağlaması için bir o kadar da gereklidir. Ancak bu durumla karşı karşıya kalan vatandaşlar özellikle son dönemlerde kıdem tazminatı ile ilgili birçok konuda araştırma yapıyorlar. Merak edilen soruların arasında ilk sırayı kıdem tazminatındaki esas ücret konusu alıyor. Vatandaşlar kıdem tazminatlarının doğru hesaplanıp hesaplanmadığını, asıl ücretin yanında, hangi ücretlerin tazminatın hesaplamasında kullanıldığını bilmek istiyor. Bu nedenle de kıdem tazminatı esas ücretinin ne olduğu ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, kıdem tazminatına esas ücreti ne kadardır? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte tüm bu soruların cevapları için hazırladığımız haberimizin detayları…

ESAS ÜCRET NEDİR?

Kıdem tazminatına girmeden önce işçilerin aldığı ücretler ve bu ücretlerin İş Hukuku'ndaki tanımlamaları ile başlamakta fayda var. Çalışan ve işveren arasında iş sözleşmesi yapılırken kararlaştırılan ücrete asıl ücret denir. Asıl ücret çıplak ücret olarak da adlandırılır.

Asıl ücretin (çalışanın maaşı) dışında kalan ve işçiye düzenli olarak ödenen, ikramiye, prim, komisyon, kar payı gibi ödemelerle, sosyal yardım niteliğindeki yemek, taşıt, giyim, yakacak, konut gibi verilen ücretlere ise ücret ekleri denmektedir.

Tüm bunlarla birlikte asıl ücretin, ücret eklerinin ve sosyal yardımların toplamına da giydirilmiş ücret denir. Giydirilmiş ücretin kıdem ve ihbar tazminatı hesabına da esas ücret denmektedir. Kıdem ve ihbar tazminatı dışında ikramiye, yıllık izin ücreti, hafta tatili, genel tatil, fazla çalışma paraları gibi işçi alacakları asıl ücret üzerinden hesaplanır.

KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRET NE KADARDIR?

Kıdem tazminatı hesaplanırken baz alınması gereken ücret kişinin son son 1 aylık/30 günlük ücretidir. Bununla beraber çalışanın asıl ücretinin yanında ek kazançlar da bu hesaba dâhildir.

Kıdem tazminatına dâhil olacak esas ücretlerin özellikleri,

Sürekli ya da belli aralıklarla ödenen,

İşçiye bir menfaat sağlamakta olan

Ödenmesi performans, satış, hedef gibi ölçütlere dayanmayan,

Parayla ölçülebilen ücretler olmalıdır.

Bu özellikleri taşıyan ödemelerin 1 aylık tutarı alınan son asıl ücrete eklenir ve esas ücret belirlenir. Ancak burada bilinmesi gereken en önemli nokta kıdem tazminatındaki tavan miktarıdır. Bu da 2019 yılı için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar Genelgesine göre 6 bin 17 lira 60 kuruştur. Yani işçi kıdem tazminatına esas brüt ücret olarak 10 bin TL alabiliyor olsa bile 6 bin 17 lira 60 kuruş'tan fazla alamaz.

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