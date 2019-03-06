Kırmızı ve beyaz et fiyatlarının yıllık artış rakamları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de çiftçilere seslendi. Vatandaşlara uygun fiyata et sunamadıklarını belirten Erdoğan, “Hayvancılıkta maalesef vatandaşlarımıza hala istediğimiz seviyede uygun fiyatlardan et sunamadığımızı itiraf etmem gerekiyor. Hayvancılıkta durumumuz her geçen gün daha iyiye gidiyor. Kişi başına yıllık süt tüketimi 122 litreden 258 litreye yükseldi. Kırmızı et tüketimi de 6.1 kilodan 15 kiloya çıkmıştır. ” dedi. TÜİK rakamlarına göre 2003 yılında dana etinin kilogram fiyatı 9 liradan satılırken bu rakam 2019 yılında 40 liralara kadar çıktı.

Tavuk etinde de durum değişmedi. 2003 yılında 2,6 milyon (2.6 TL) civarında satılan tavuk etinin kilogram fiyatı 2019 yılında 11 liraya dayandı. Tabi bu 16 yıllık zam zarfı içerisinde et fiyatlarındaki artışı önlemek adına hükümet bir çok önlem aldı. Bunlardan birincisi et ithalatı, ikincisi ise büyük marketlerde ucuza kırmızı et satışı…

KIRMIZI ET FİYATLARINDA HEMEN DÜZELME OLMAZ

Türkiye’nin kırmızı et konusunda yurt dışına bağımlı hale geldiğini belirten Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nin eski başkanı Mustafa Demir sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Türkiye kırmızı et konusunda yurt dışına bağımlı hale geldi. Bunun önlenmesi için damızlık hayvan üreticilerinin büyümesi lazım. Kırmızı etin fiyatını bundan sonra yurt dışından gelen ithal et belirler. Kırmızı etteki denge kaç yıl içerisinde bozulduysa aynı yıl içerisinde de toparlanır. Bir anda bir düzelme olmaz. ” ifadelerini kullandı.

‘HER ŞEY DOĞRU YAPILIRSA 3-4 YIL İÇERİSİNDE KIRMIZI ETİ KONUŞMAZ DURUMA GELİRİZ’

Büyükbaş hayvanları aile üyeleri tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ise, “Büyükbaş hayvan konusunda aile işletmelerine öncelik vermek gerekiyor. Çünkü bu işletmeler dışarıdan yem almıyor. Kendi yemini kullanıyor. Bu da daha az maliyet demek. Dışarıdan yem alınırsa eğer maliyetler daha fazla olur. Ayrıca tüketim de artıyor. Dolayısıyla üretim ve tüketim arasındaki makas kapanmıyor. Eğer her şey doğru yapılırsa 3-4 yıl içerisinde kırmızı eti konuşmaz duruma geliriz” dedi.

75 BİN TON KIRMIZI ET İTHALATI

Son olarak Et ve Süt Kurumu 2019 yılı sonuna kadar 75 bin ton taze veya soğutulmuş büyükbaş etin, gümrük vergisi ödenmeden ithal edileceğini duyurmuştu. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hadi Tunç, bu karardan önce hem et hem de damızlık hayvan ihracatı için iş adamlarının İran, Irak ve Suriye ile temasa geçtiğini duyurmuştu.

BÜYÜK MARKETLERDE UCUZ ET SATIŞI

Dönemin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba kırmızı et fiyatlarında artışı önlemek adına, Et ve Süt Kurumu tarafından büyük market zincirlerine kurulacak reyonlarda halka ucuz ve sağlıklı et sunacaklarını söylemişti. Böylelikle bazı büyük marketlerde 500 gr kıymanın fiyatı 14,50 liradan 1 kilo dana fiyatı ise 31 liradan satışa çıkarılmıştı.

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