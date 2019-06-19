Konut fiyatlarında uyumsuzluk! En fazla düşüş Beykoz’da

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Mayıs’ta yüzde 31.3 düştü.İstanbul konut piyasası bakıldığında ise yaşanan fiyat çıkışları-düşüşleri il genelinde uyumlu bir tablo çizmedi. Hürriyet Emlak, Emlak Endeksi verilerine göre; İstanbul'da bir yıllık sürede satılık konut fiyatı en çok artış gösteren ilçe yüzde 10'la Bağcılar oldu. En çok düşüş gösteren ilçe ise yüzde 39 oran ile Beykoz oldu. Peki ilçelerde yaşanan bu durum neden kaynaklanıyor?

Konut fiyatlarının bölgeye göre, imar planına, ve ekonomik duruma göre değişiklik gösterdiğini söyleyen Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, Beykoz ilçesindeki düşüşün ekonomik nedenlerden kaynaklandığını söylüyor.

BORÇLARIYLA BİRLİKTE SATIŞA ÇIKARDILAR

2B ödemelerinde aksaklıklar olduğunu ifade eden Özelacıklı, ” Beykoz gibi bölgelerde 2B ödemelerinde zorlanmalar var. Bu nedenle bu borçları ile beraber taşınmazlarını satışa çıkaranlar arttı. Hal böyle olunca da konut fiyatları geriledi. Esenyurt'ta ise konut kredisi faiz oranları yükseldikçe fiyatlar aşağı yönde seyrediyor.” ifadelerini kullandı.

BAĞCILAR’A METRO ETKİSİ

Bağcılar’daki artışı Özelmacıklı şu şekilde yorumluyor: Özellikle İstanbul'da bazı yeni konut projelerinin yapıldığı yerlerde satış fiyatları artış olarak görünüyor. Örneğin Bağcılar'da Mahmutbey aksında çok sayıda yeni konut projesi yapıldı. Ayrıca metro hattının bu bölgeye de etkisi oldu. Zeytinburnu'da gene özellikle sahil bandına yapılan yüksek katlı projeler nedeni ile fiyat ortalamasını yükseltti.” dedi.

Fiyatı en çok artan bölgelerin ortak yanını arz talep dengesinden kaynaklandığını söyleyen Hürriyet Emlak Satış Direktörü Çağrı Bozay, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Fiyatı en çok artan bölgelerin ortak yanını yeni konut üretimi için yeterli imar alanı bulunmamasından dolayı arz talep dengesinin bozulması olarak görüyoruz. Bağcılar özelinde buna ek olarak yeni havalimanına yakınlığı sebebiyle konut talebinde gözle görülür bir artış oluşmuş durumda. Bu da yine metrekare fiyatını yukarı çeken bir etken olarak gözümüze çarpıyor.” dedi.

REEL FİYATLARA DÖNDÜ

Beykoz ilçesinin ise reel fiyatlarına ulaştığını söyleyen Bozay, “Fiyatların düştüğü bölgelerde ise özellikle Beykoz'da son 10 yıllık dönemde arsa fiyatlarının fahiş yükselişi nedeniyle pahalı konut üretimi yapılması olarak görüyoruz. Günümüz ekonomik konjönktüründe yatırımcı kesimin ilgi gösterdiği bu bölgede konut alımından çok, farklı finansal enstrümanlar vasıtasıyla paralarını değerlendirdiklerini gözlemlemekteyiz. Diğer bir deyişle talep edenin fiyat motivasyonu ile arz edenin fiyat motivasyonu birbirinden zaman içinde çok uzaklaştığı için bu dönemde reel fiyatlara doğru bir iniş olduğunu söyleyebiliriz. Esenyurt ve Eyüp özelinde ise son 5 yıl içerisinde yeni konut üretiminin çokluğu fakat karşılığında yeterli talebi görmemesi sebebiyle fiyatlarda bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde ekonomik konjonktörün ülkemiz ve piyasalar için daha iyi bir görünüm sergileyeceği düşüncesindeyiz. Emlak fiyatlarındaki hareketlenme de buna işaret ediyor.” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR YARI YARIYA İNDİ

Beykoz’da yaşanan yüzde 39 oranındaki düşüşün ilçenin imar yapısından kaynaklandığını söyleyen Emlak Uzmanı Ayhan Ercan ise, “Piyasada bir durgunluk var. Daha önce tapuda 15-20 işlem olurdu. Şimdi 5’i geçmiyor. Beykoz’da eskiden 2 milyon dolara satılan villalar şu an 1 milyon dolara kadar düşmüş durumda.” dedi.