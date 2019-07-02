Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Memur ve emekli zammı için nefesler tutuldu!

Memur ve emekli zammı temmuz ayının gelmesiyle en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmeyle belirlenen 6 aylık zam oranı ve geçmiş 6 aylık enflasyonun farkı maaş zammı olarak ödeniyor. Bu yılın başında memur ve emeklilerine yılın ilk 6 ayı için yüzde 4 zam yapıldı. Bu zamma ilave olarak geçen yıl temmuzda yapılan zam enflasyona yenik düştüğü için yüzde 6.69 oranında da enflasyon farkı ödendi. Peki memur ve emeklilerin 2019 Temmuz ayı zammı ne kadar olacak? İşte tahminler…

MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emeklilere ve memurlara yapılacak temmuz zamları tam olarak TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından belirlenecek.

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON BEKLENTİSİ

Analistler, enflasyondaki düşüşün haziran itibarıyla belirginleşeceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle aylık artışlar daha sınırlı kalabilir. Merkez Bankası’nın son beklenti anketine göre uzmanların haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 0.91 civarında. Enflasyon bu beklentilere paralel gerçekleşirse ilk 6 aylık veriler yüzde 5.5-6 arasında olabilir.

ENFLASYON FARKINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Ocakta memur ve memur emeklisine yüzde 4 zam yapılmıştı. 6 aylık enflasyon bu zammı aşacağından yüzde 1.5-2 arası fark oluşabilir. Böylece en düşük memur maaşı 3512 liradan 3740 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2536 liraya yükselecek. 2000’den önce emekli olup şu an en düşük 1888 lira maaş alan SSK’lı emeklinin maaşı yüzde 5.5 zam olması halinde 1992 liraya, Bağkurlu esnafın maaşı ise 1596 liradan 1684 liraya çıkacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. 17-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı maaşlar emeklilerin hesaplarına yatırılacak.