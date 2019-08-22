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Merkez Bankası Başkanı Uysal, Jackson Hole’a gitmiyor

Dünya Merkez Bankası başkanlarının zirvesi olarak bilinen ABD'deki Jackson Hole toplantısına son yıllarda Türkiye'den de katılım oluyordu. Yeni görevlendirilen başkan Murat Uysal ise toplantıya katılmayacak. Sozcu.com.tr'nin Merkez Bankası kaynaklarından aldığı bilgilere göre başkanın iş yoğunluğu sebebiyle toplantıya katılmadığı öğrenildi.

Can MUMAY
09:58 -
Haberler Ekonomi
Merkez Bankası Başkanı Uysal, Jackson Hole’a gitmiyor

Amerikan Merkez Bankası’nı (Fed) oluşturan önemli kurumlardan biri olan Kansas Fed’in ABD’nin Wyoming eyaletindeki Jackson Hole dağının eteklerinde düzenlediği Jackson Hole ekonomi zirvesi 41 yıldır dünya ekonomisinin sorunlarının konuşulduğu önemli bir platform. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanları da burada düzenlenen programlara katılıyor. Toplantıya dünya genelinden üst düzey 45 merkez bankası yetkilisi katılacak.

Merkez Bankası’nın bir önceki başkanı Erdem Başçı başkan yardımcılığı döneminden bu yana 5 kez bu toplantıya katılarak Türkiye’den en fazla katılım gösteren isim oldu.

Jackson Hole toplantılarının müdavimlerinden biri Fed Başkanları oluyor. Fed başkanı Jerome Powell geçen sene zirvede(en sağdaki) Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası başkanı Murat Çetinkaya göreve geldiği 2016 yılında Jackson Hole toplantısına katılmadı, geçen sene ise toplantıya katıldı. Murat Çetinkaya 2018 yılında yine toplantıya katılacaktı fakat Ağustos ayında patlak veren ekonomik kriz yüzünden toplantıya katılamadığı öğrenildi.

VİTRİN NİTELİĞİNDE BİR ORGANİZASYON

Jackson Hole dünya Merkez Bankası başkanlarının bir araya geldiği Türkiye için de vitrin görünümünde bir organizasyon Merkez Bankası'nın bağımsızlık tartışmalarının yüksek sesle dillendirildiği bir dönemde görevlendirilen yeni başkan Murat Uysal'ın toplantıya katılıp katılmayacağı merak ediliyordu.

İŞ YOĞUNLUĞU SEBEBİYLE KATILMIYOR

Murat Uysal, Jackson Hole toplantısına katılmayacak. Sozcu.com.tr'nin Merkez Bankası kaynaklarından aldığı bilgilere göre Murat Uysal 31 Temmuz'a kadar süren görev değişimi süreci ve iş yoğunluğu sebebiyle toplantıya katılmama kararı aldı.

JACKSON HOLE'DA NE KONUŞULACAK?
Bu yıl Jackson Hole'un ana gündem maddesi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indiriminde nasıl bir tutum alacağı olacak. ABD Merkez Bankası'nın faizleri indirmesi Türkiye için de oldukça önemli. Doların maliyeti ucuzladıkça Türk Lirası dolar karşısında değer kazanıyor. Ayrıca Merkez Bankası başkanları toplantılarda pek çok ikili görüşme yapma fırsatı da buluyor.

 

Son güncelleme: android-time 10:19 22.08.2019
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