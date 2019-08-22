Merkez Bankası Başkanı Uysal, Jackson Hole’a gitmiyor

Amerikan Merkez Bankası’nı (Fed) oluşturan önemli kurumlardan biri olan Kansas Fed’in ABD’nin Wyoming eyaletindeki Jackson Hole dağının eteklerinde düzenlediği Jackson Hole ekonomi zirvesi 41 yıldır dünya ekonomisinin sorunlarının konuşulduğu önemli bir platform. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanları da burada düzenlenen programlara katılıyor. Toplantıya dünya genelinden üst düzey 45 merkez bankası yetkilisi katılacak.

Merkez Bankası’nın bir önceki başkanı Erdem Başçı başkan yardımcılığı döneminden bu yana 5 kez bu toplantıya katılarak Türkiye’den en fazla katılım gösteren isim oldu.

Merkez Bankası başkanı Murat Çetinkaya göreve geldiği 2016 yılında Jackson Hole toplantısına katılmadı, geçen sene ise toplantıya katıldı. Murat Çetinkaya 2018 yılında yine toplantıya katılacaktı fakat Ağustos ayında patlak veren ekonomik kriz yüzünden toplantıya katılamadığı öğrenildi.

VİTRİN NİTELİĞİNDE BİR ORGANİZASYON

Jackson Hole dünya Merkez Bankası başkanlarının bir araya geldiği Türkiye için de vitrin görünümünde bir organizasyon Merkez Bankası'nın bağımsızlık tartışmalarının yüksek sesle dillendirildiği bir dönemde görevlendirilen yeni başkan Murat Uysal'ın toplantıya katılıp katılmayacağı merak ediliyordu.

İŞ YOĞUNLUĞU SEBEBİYLE KATILMIYOR

Murat Uysal, Jackson Hole toplantısına katılmayacak. Sozcu.com.tr'nin Merkez Bankası kaynaklarından aldığı bilgilere göre Murat Uysal 31 Temmuz'a kadar süren görev değişimi süreci ve iş yoğunluğu sebebiyle toplantıya katılmama kararı aldı.