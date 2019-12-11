Mevsimlik işçiler de işsizler kervanına katılıyor

Müslüm EVCİ – Evren DEMİRDAŞ – İsmail AKIN

Tarlada işler bitti… Bazı oteller faaliyetlerine ara verdi… Binlerce mevsimlik işçi bir dahaki hasat mevsimine veya turizm sezonunun açılışına kadar evlerine döndüler. Hepsi yeni iş arıyor.

Bazı belediyelerin bünyesinde 8 ay çalıştırılan mevsimlik işçiler de kış aylarında 4 aylık ücretsiz izne gönderilmeye başlandı. Son olarak Konya, Selçuklu Belediyesi de 300’e yakın mevsimlik işçiyi Nisan 2020 yılına kadar ücretsiz izne gönderdi.

İŞÇİLER, “EKONOMİK OLARAK ZOR BİR SÜREÇ YAŞIYORUZ”

İzne gönderilen mevsimlik işçiler geçen yıl seçim öncesi 12 ay çalıştıklarını seçim bitince belediye bütçesi gerekçe gösterilerek ücretsiz izne çıkarıldıklarını iddia ediyor.

AKP’li Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise “Geçtiğimiz yıl işçileri 12 ay boyunca çalıştırmamızın sebebi kış mevsiminde yağışların erken yaşanmasından kaynaklıydı. Ama şu an Aralık ayında olmamıza rağmen hala havalar soğumadı ve yağışlar oluşmadı. Bu yüzden işçilere şu an için gerek duyulmadığı için ücretsiz izin verildi. Havaların soğuması ve yağışların başlaması durumunda gerek duyulursa işçiler tekrar çalıştırılacak” denildi.

“EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ”

Elazığ Şeker fabrikasında inşaat işlerinde çalışan 47 yaşındaki Tahir Halisçelik de mevsimlik işçi olarak çalışıyor. 22 dönemdir Elazığ Şeker Fabrikası’nda inşaat işçisi olarak çalıştığını söyleyen Halisçelik, her yıl fabrika ile yapılan sözleşme sonucu dört ay fabrika inşaatında çalıştığını söylüyor.

Her dönem fabrikada çalışmasına rağmen bir türlü kadroya alınmadığını söyleyen Halisçelik, “Bunca emeğimin ve alın terim karşılığında sözleşmem bittikten sonra tekrar iş aramak zorunda kalacağım. İş koşullarımızın iyileştirilmesi durumunda daha verimli olacağız. Çünkü kafamızda burası bittikten sonra ne iş yapacağım sorusu olmayacak” diye konuştu.

“ÇALIŞMA KOŞULLARIMIZ ÇOK AĞIR”

Mevsimlik işçilerden bir diğeri de Talip Aydın. 25 dönemdir bakım onarım kısmında usta olarak çalıştığını belirten Talip Aydın, ”Ben şeker fabrikasında bakım onarım kısmında usta olarak 25 dönemdir bu şirkette çalışıyorum. Her birimiz sorumluluk alıp makine başında arıza ve bakım onarımı yapan kalifiye elemanlarız. Bizlere şu ana kadar hiçbir şekilde haklarımız verilmedi ve haklarımızda hiçbir düzelme olmadı. Hükümetten talebimiz biz mevsimlik işçilere kadro versin” diye konuştu.

“BURAYA YILLARIMI VERDİM KADRO HAKKIM”

Fabrikanın bakım onarım kısmında çalışan Erdal Özdemir ise, ”Bize burada kadrolu çalışan işçilerin yapmış oldukları işleri yaptırmalarına rağmen bir türlü kadro vermediler. Şu anda kadro açıklığı var ancak bu kadroya biz giremiyoruz ama bu bizim hakkımız.” dedi.

22 senedir aynı yerde çalışmasına rağmen bir türlü kadro almadığını söyleyen Özdemir, “Şu anda 1 milyonun üstünde taşeron kadro aldı. Devlet Su İşleri’nde çalışan mevsimlik işçilerin hepsi kadroya geçti. Ama bu konuda şeker fabrikası bir adım ileriye gidemedi. Hükümetimizden tek ricamız biz mevsimlik işçileri de düşünsünler. Çünkü evimize çoluğumuza çocuğumuza biz de ekmek götürüyoruz” ifadelerinde bulundu.

“TURİZM ÇALIŞANLARININ HER YIL YAŞADIĞI SORUN BU”

40 yaşındaki Hamza Aksoy ise turizm sektöründe çalışan mevsimlik işçilerden. Sezon sonu nedeniyle işime son verildiğini söyleyen Aksoy, “Artık sezon başına kadar işsiz olacağım. Turizm çalışanlarının her yıl yaşadığı sorun bu. Kış boyunca işsizlik. Ben bekarım. Aile geçindiren birçok arkadaşımız var. Bu insanlar işsiz kaldıkları süre içerisinde çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Turizm çalışanlarının en büyük sorunlarından birisi de işveren tarafından askıya alınmaktır. Ben yaz boyunca ne biriktirdiysem onlarla geçinmeye çalışıyorum. Tabii ki bu bir çözüm değil. Zaten sezonda çok para kazanamıyoruz. Birçok arkadaşımız asgari ücretle çalıştılar. Bu arkadaşlarımız kış aylarında iş bulup evini geçindirmek zorundalar.

İŞSİZLİK RAKAMLARI AĞUSTOS AYINDA YENİ BİR REKOR KIRMIŞTI

Ağustos döneminde işsizlik geçen yılın aynı ayına göre 2.9 puanlık artış ile yüzde 14 olmuş ve işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 980 bin kişi artarak 4 milyon 650 bine yükselmişti. Genç nüfusta ise işsizlik oranı 6,6 puanlık artış ile %27,4 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,9 puanlık artış ile %14,3 olarak gerçekleşti.