Merkezi Hekim Randevu Sistemi; vatandaşların Sağlık Bakanlığı’na bağlı 2. ve 3. basamak hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri için resmi telefon numarası Alo182 hattından Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ni arayarak canlı operatörlerden veya web üzerinden kendilerine istedikleri hastane ve hekimden randevu alabilecekleri bir uygulamadır. Peki, MHRS nasıl açılır? Merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

MRHS (YENİ ÜYE) NASIL AÇILIR?

https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al bölümüne girdiğinizde, “Yeni Üye” bölümünden sizin belirleyeceğiniz bir şifre ile üyelik oluşturarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

Akıllı cihazınıza MHRS Mobil uygulamasını indirerek “Yeni Üye” bölümüne giriş yaptıktan sonra bilgilerinizi girerek Üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Girmiş olduğunuz bilgilerin Nüfus Müdürlüğü’nde bulunan bilgileriniz ile eşleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde üyelik işleminizi gerçekleştiremezsiniz.