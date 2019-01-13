Milletin parasını kiraya yatırmışlar

Sayıştay raporuna göre, Euro üzerinden sözleşme imzalayan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün İstanbul Karaköy’deki binasının 3 yıllık maliyeti 14 milyon liraya ulaştı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılındaki giderlerinin toplamı 19.9 milyon lira oldu. Bu rakamın önemli bir bölümü ve 7.4 milyon lirası ise “kira giderine” gitti. Kira masrafı bir önceki yıla oranla yüzde 18 arttı. 2016'da kira gideri ise 6.3 milyon liraydı.

3 yıllık yaklaşık 14 milyon liralık kira giderinin nedeni ise kurumun Euro üzerinden kira sözleşmesi imzalaması oldu. Genel müdürlük, 2015'ten 2018 Mart ayına kadar Karaköy'deki binada aylık 110 bin Euro+KDV, kira vererek oturdu. Kurumun Euro üzerinden kiraya çıktığı 2015'te Euro 3 liraydı. Kiradan kurtulduğu Mart 2018'de ise Euro 4.8 lira oldu. Genel müdürlük, Beylerbeyi'ndeki Eğitim Komutanlığı'na ait binaya taşındı ve Euro kirasından da kurtuldu.

Sayıştay'ın Kıyı Emniyeti'yle ilgili hazırladığı raporunda, şu ifadelere yer verildi:

AYLIK 110 BİN EURO

“Kuruluşun kira giderleri önceki yıla göre yüzde 18 oranında artmıştır. 2017 yılı faaliyetlerini sürdürdüğü bina, aylık 110 bin Euro+KDV olmak üzere kiralama yoluyla elde edilmiştir. Bu binanın kira bedeli Euro cinsinden olup, kuruluşu kur riski ile de karşı karşıya bırakmaktadır. Diğer yandan, söz konusu bina, daha önce öğrenci yurdu olarak kullanılmış bir bina olup, kuruluş faaliyetlerinin yürütülmesi açısından da uygun değildir.”

Sayıştay, Mart 2018 tarihi itibarıyla kurumun kendisine tahsis edilen binaya taşınarak kiradan kurtulduğunu da vurguladı.

Euro'nun 4 yıllık seyri

Kıyı Emniyeti'nin KDV hariç aylık 110 bin Euro'yla kiraya çıktığı 2015'ten, kiradan kurtulduğu tarihe kadar olan dönemde Euro'nun seyri şöyle oldu:

– Ocak 2015'te 2.8 lira olan Euro, yıl sonunda 3.1 liraya çıktı.

– Ocak 2016'da 3.2 liradan işlem gören Euro, yıl sonunda 3.7 liraya fırladı.

– Ocak 2017'yi 3.7 lirayla açan Euro, 2017 sonunda 4.5 liraya yükseldi.

– Ocak 2018'i 4.5 lirayla karşılayan Euro, Kıyı Emniyeti'nin kiradan kurtulduğu Mart 2018'de 4.8 liraya ulaştı.