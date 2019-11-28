Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar oldu? Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye ne kadar?

31 Aralık 2019'da yapılacak Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira oalrak belirlendi. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında biletlerine ne zaman satışa çıkacağı ise henüz belli değil. İşte çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları…

BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Geçen yıl 70 TL'ye satılan bilet bu yıl 80 TL'ye, 35 TL'ye satılan yarım bilet bu yıl 40 TL'ye, geçen yıl 17.5 TL'ye satılan çeyrek bilet bu yıl 20 TL'ye satılıyor.

GEÇEN YIL BÜYÜK İKRAMİYE NE KADARDI?

Büyük ikramiye, 2002 yılında 8 trilyon, 2003 yılında 10 trilyon, 2004 yılında 15 trilyondu. Türk lirasından altı sıfır atılmasının ardından ise 2005 ve 2006 yıllarından 20 milyon lira, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. 2016'da yıl büyük ikramiye olarak 60 milyon lira verilmişti. 2017'de ise 1 milyon artarak 61 milyon olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye, 2018’de 9 milyon lira artarak 70 milyona çıktı.