Milyonluk mücevherler sahibini buldu

İstanbul Jewelry Show CNR Expo, İstanbul Fuar Merkezi’nde21-24 Mart’ta gerçekleştirildi. Fuara Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Çin Halk Cumhuriyeti, Fas, Fransa, Hindistan, Hong Kong, İspanya, İsviçre, İtalya, Japonya, Güney Kore, Litvanya, Lübnan, Polonya, Rusya, Singapur, Suudi Arabistan, Tayland, Türkiye, Ukrayna ve Ürdün gibi ülkeler de katıldı. İtalya ve Çin ülke pavyonu olarak fuardaki yerini aldı.

BİRBİRİNDEN FARKLI MİLYONLUK MÜCEVHERLER

Fuarda özel olarak sergilenen 100 karatlık beyaz ve siyah pırlanta taştan yapılan tavla göz kamaştırdı. Tavlada, 2 adet zarın üzerinde yakut taşlar bulunurken mamut dişinden üretildi. Tavlanın fiyatına 1 milyon lira değer biçiliyor. İstanbul Jewelry fuarında dünyada ilk kez yapılan Yasin-i Şerif tespihi de tanıtıldı. Tespihin fiyatı ise 350 bin liradan müşterilerin beğenisine sunuldu.

2 MİLYON 400 BİN DOLARLIK YÜZÜK

Fuarda bir başka dikkat çeken ürün ise Guinness Rekorlar Kitabı’na giren 63 kilo ağırlığında olan yüzük. 21 ayar altından yapılan yüzüğün değeri ise 2 milyon 400 bin dolar.