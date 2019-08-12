Müzelerde en fazla alışverişi Amerikalılar yapıyor

Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerindeki ticari alanların işletme yetkisine sahip Anadolu Kültürel Girişimcilik’in (AKG) Yönetim Kurulu Üyesi Ege Bağlıkaya açıklamalarda bulundu. Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi de dahil olmak üzere toplamda 187 mağazası bulunan firmanın yetkilisi Türkiye’de en fazla müze hediyelik harcamasını 130 TL ile Amerikalıların yaptığını söyledi.

EN ÇOK AMERİKALILAR HARCIYOR AYDA 2 TOPKAPI HANÇERİ SATILIYOR

Ege Bağlıkaya, Avrupa ve Amerikalı turistin artmasını yayınlar grubundaki satışların artmasından hissettiklerini vurgulayarak, ortalama sepet tutarı Amerikalılarda 130 TL iken, Çinlilerin 120 TL, Türklerin 60 TL olduğunu söyledi.

En çok Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi ve Göreme Açık Hava Müzesi’ndeki mağazalardan gelir ettiklerini ifade eden Bağlıkaya, “Çinliler küçük kırtasiye grubu ürünlerine ve cam grubunda altın varaklı işlere yöneliyor. Avrupalı, Amerikalı ve Latinler, yayınlar, medya ürünleri, Ruslar daha çok takı, “Hz. İsa” ikonaları alıyor. Araplar da çok ciddi takı alımı yapıyor, daha çok da yarı değerli taşlarla süslü replikalara, hançerlere yani prestij gruplarına harcama yapıyorlar.” dedi.

120 BİN TL’YE FATİH SULTAN MEHMET’İN KILICI

Bağlıkaya, prestij ürünleri replikaları arasında 120 bin TL’ye Fatih Sultan Mehmet’in kılıcı, 40 bin TL’ye altın işlemeli Fatih Sultan Mehmet’in Fetih Sureli miğferi, 14 bin TL’ye Topkapı hançeri bulunduğunu, Topkapı hançerinin ayda ortalama 2 tane satıldığını, genelde Arap turistlerin ilgi gösterdiğini ve ayrıca şu anda Kaşıkçı Elması üzerine de çalıştığını anlattı.

Bağlıkaya, dünyanın en büyük müze mağaza zinciri olduklarını vurgulayarak, “Bu markayı burada oturtup yurt dışına ihraç etme hedefimiz var. Ya yurt dışındaki müzelerin mağazalarına talip olup işletebiliriz ya da ürün verebiliriz. British Museum’da kasım ayında bir sergi olacak. Truva Sergisi için Truva Müzesi koleksiyonumuzdan 600 parçayı oraya veriyoruz. Hacim olarak belki büyük bir iş değil ama anlamı açısından önemli bir ihracat. Anadolu’daki eserleri götürmüşler, sergiliyorlar, biz bunu zaten kaçırmışız, en azından müze mağazacılığı aracılığıyla orada oluşan ekonominin bir kısmını ülkemize geri kazandırmış olacağız.” diye konuştu.

GÖBEKLİTEPE’YE ZİYARETÇİ AKINI

Bağlıkaya, Göbeklitepe’ye haziran ayında yapılan ziyaret sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 700 artarak, 55 bin kişiye ulaştığını belirterek, şu anda gurbetçiler ve yerli turistin de ilgisinin yoğun olduğunu, Göbeklitepe’de de müze mağazalarına ilginin yoğun olduğunu kaydetti.

Bazı tasarım ürünlerine özel markaların ve büyük butiklerin talip olduğunu anlatan Bağlıkaya, bu tür ürünlerin sadece müze mağazalarında satılmasına özen gösterdiklerini dile getirdi.

Bağlıkaya, geçen sene “Anadolu’nun Kadın Gücü” diye satın alım garantili bir yarışma açtıklarını belirterek, genelde ev hanımlarının katıldığını, yoğun talep geldiğini, kazananların ürünlerinin müze mağazalarında satıldığını söyledi.

Ege Bağlıkaya, bu arada Müzekart sahiplerine temel ihtiyaçlarda su ve çay gibi gruplarda yüzde 50, hediyelikte yüzde 10 indirim uyguladıkları bilgisini verdi.

AA