Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çatısı altında bulunan SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ya da Emekli Sandığı (4C) kapsamında çalıştığı kurum ve kuruluşlarda prim ödemesi gerçekleşen vatandaşlar, çalışmalarını karşılığı olarak emekli olmayı beklemektedir. Uzun süren çalışma hayatının ardından emeklilik hayali kuran ve emekli olmayı bekleyen kişilerin ise akıllarında en önemli soru ne kadar emekli maaşı alacakları ile ilgilidir. Sigortalı oldukları yıla ve ödenen prim gününe göre değişiklik gösterebilen emekli maaşı hesaplamasının nasıl yapılacağı özellikle emeklilik günleri yaklaşan vatandaşlar tarafından sık sık aranmaktadır. İnternet üzerinde artan bu aramalar sonrasında vatandaşların daha doğru bilgi alabilmesi adına detaylı bir haber hazırladık. İşte ne kadar emekli maaş alırım? Emekli maaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır? sorularının cevaplarını bulabileceğiniz haberimiz…

NE KADAR EMEKLİ MAAŞ ALIRIM? EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Emekli maaşları vatandaşların sigortalı çalıştığı süre ve bu süre zarfında ödedikleri prim miktarı gibi bazı farklı kriterlere göre belirlenmektedir. Buna göre uzun süre çalışma hayatında bulunan yüksek primler ödenen kişiler daha fazla maaş almaktadırlar.

4A (SSK) çalışanları için;

Eski adıyla SSK olan 4A grubu sigortalılar emekli maaşı hesaplaması yapabilmek için öncelikle https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ linkine tıklayın.

Ardından açılan sayfada;

-T.C. kimlik numaranızı,

-SSK sicil numaranızı,

-Baba adınızı,

-Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak

-Doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra sorgulama butonuna basın ve emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayın.

4B (BAĞ-KUR) çalışanları için;

Bağ-Kur yani 4B çalışanları ise bu işelmi e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirler. Bunun için https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama linkine tıklayın.

Açılan sayfada öncelikle;

“Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. E-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz. Yönlendirildiğiniz sayfada “Kurumu” kısmından esnaf ya da tarım kısmını seçin. Daha sonra “Sorgula” seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayın.

4C (EMEKLİ SANDIĞI) çalışanları için;

Memur emeklileri ise, https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do linkine tıklayarak sorgulamayı yapabilir.

Bunun için, açılan sayfada;

-Derece,

-Kademe,

-Hizmet Yılı,

-Hizmet Ayı,

-Aylık Tarihi,

-Kıdem Yılı ve

-Pay/Payda bilgilerinizi girerek hesapla butonuna basınız. Böylelikle işleminizi tamamlamış olacaksınız.

İLGİLİ HABER Bağ-Kur emeklilik şartları nelerdir?