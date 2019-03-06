OECD: Türkiye 2019’da daralacak

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD), Türkiye ekonomisinin bu yıl daralmasını, gelecek yıl toparlanmasını bekliyor.

OECD’nin bugün yayınladığı “Ara Ekonomik Görünüm Tanminleri Mart 2019” raporuna göre, Türkiye için 2019 yılı GSYH beklentisini aşağı yönlü, 2020 yılında yukarı yönlü revize etti.

Türk ekonomisinin 2018 yılında yüzde 2,9 büyüdüğünü tahmin eden OECD, 2019 yılında yüzde 1,8 daralma yaşandıktan sonra, 2020 yılında yüzde 3,2 büyüme olacağı beklentisinde bulundu. Bir önceki raporda bu yıl için beklenti yüzde 0,4 daralma, gelecek yıl için yüzde 2,9 büyüme şeklindeydi.

“ZAYIF TALEP BASKI YARATIYOR”

Türkiye için büyüme tahminlerinin zayıf kalmaya devam ettiğine işaret eden OECD, 2018 yılı ortalarından bu yana üretim ve iç talepte keskin bir düşüş yaşandığını kaydetti. Finansal piyasaların istikrar kazandığını ve dış rekabet gücünün iyileştiğini belirten OECD, “Ancak zayıf güven, şirketlerin yüksek borç servis yükü, sıkı para politikası ve Euro Bölgesi piyasalarındaki zayıf talep hala yurt içi ve dış talep üzerinde baskı yaratıyor” dedi.

OECD raporunda, bütçe pozisyonunun veya dış pozisyonun sürdürebilirliği konusunda endişelerin devam ettiği Arjantin ve Türkiye gibi gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde yatırımcı güveninin sürdürülmesi için sıkı bir parasal durumun gerekli olmayı sürdürdüğünü vurguladı. Nominal faiz oranlarının enflasyon cari yüksek seviyelerden yavaşladıkça aşağı gidebileceğini belirten OECD, ancak daha düşük reel faizler için çok küçük bir alan bulunduğunu ifade etti. OECD, “Bu ekonomilerde öncelikle orta vadede bütçe ve finansal sürdürülebilirlik için görünümü güçlendirecek reformları yapmak olmalı” açıklaması yaptı.