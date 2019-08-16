Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) içinde çalışan ve Türkiye'nin her bölgesinde görev yapan polis memurlarının son dönemlerde merak ettikleri konulardan biri de temmuz zamlarından sonra polis maaşları ne kadar oldu? 2019 Haziran ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından belirlenmesinin ardından yıl genelindeki ikinci zamlarda belirlendi. Polis memurlarının temmuz ayı maaşlarına ne kadar zam yansıdı? Polis maaşları ne kadar olacak? Bu sorular için en güncel cevapları arayanlar haberimizin detaylarına mutlaka göz atmalı. İşte detaylar…

POLİS MAAŞLARI NE KADAR?

2019 Haziran 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından polis memurlarının maaşlarında da değişiklikler oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesindeki Emniyet Mensubu polis memurlarının temmuz ayında maaşlarına yansıyan zam oranı toplu sözleşmeye göre belirlendi. Belirlenen bu zam oranları polislerin görev sınıflarına ve kademelerine göre değişiklik gösterdi.

TÜİK'in belirlediği 6 aylık enflasyon oranı aylara göre sırasıyla;

– 2019 Ocak ayında enflasyon yüzde 1,06,

– Şubat ayında yüzde 0,16,

– Mart ayında yüzde 1,03,

– Nisan ayında yüzde 1,69,

– Mayıs ayında yüzde 0,95,

– Haziran ayında da yüzde 0,03 artmış olarak açıklandı. Bu verilere göre ise toplam enflasyon yüzde 5,01 oldu. 15 Temmuzda maaşlara yansıyan zam oranının ise yüzde 5 olmasına karar verildi.

Bu oranlar göz önüne alındığında polis memurlarının maaşlarına yansıyan zam miktarları da değişiklik gösterdi. Buna göre 2019 yılının ilk 6 ayında(Ocak ayından Temmuz ayına kadar) 5 bin 375 lira maaş kazanan Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Emniyet mensubu polis memurlarının maaşı 5 bin 698 liraya yükseldi. Emekliye ayrılmış olan polis memuru maaşı yapılan bu zamlardan sonra 3 bin 26 liradan, 3 bin 208 liraya yükseliş gösterdi.