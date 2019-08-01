Polisan Holding’te bayrak değişimi

Polisan Holding Yönetim Kurulu, 31 Temmuz tarihinde yaptığı toplantıda Murat Yıldıran'ın CEO ve Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasını kararlaştırdı. Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Bitlis yaptığı açıklamada, Polisan Holding ve grup şirketlerinde operasyonların daha verimli yürütülmesi, organizasyonun güçlendirilmesi, yer alınan sektörlerde liderliğin pekiştirilmesi ve “Geleceğin Polisanı”nın birlikte oluşturulması hedefleriyle Yönetim Kurulu'nun, üst yönetimde değişim kararı aldığını kaydetti.

Mehmet Emin Bitlis, “Polisan Holding ve iştiraklerinin, etkin bir stratejik planlama süreci, güçlü bir kurumsal yapı, nitelikli insan kaynakları ve kuvvetli bir kurum kültürü ile sağlıklı bir şekilde büyüyen güçlü bir operasyonel yapıya dönüşümüne liderlik edecek Sayın Murat Yıldıran'a yeni görevinde başarılar diliyoruz” dedi.

Mehmet Emin Bitlis, Polisan Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak görev yaptığı dönemdeki birçok önemli projenin hayata geçmesini sağlayan Erol Mizrahi'ye teşekkür etti. Bitlis, Erol Mizrahi'nin, Holding bünyesindeki görevine Polisan Kansai Boya Genel Müdürü olarak devam edeceğini belirterek, yeni görevinde başarılar diledi.