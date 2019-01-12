Rekabet Kurumu’ndan 31 şirkete 349 milyon lira ceza

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Rekabet Kurumunca geçen yıl açılan 24 soruşturma kapsamında toplam 192 teşebbüs bulunduğunu belirterek, "2018'de tamamlanan soruşturmaların 11'inde idari para cezası verilmesine hükmedilmiştir. Bu soruşturmalar kapsamında 31 teşebbüse toplam 349 milyon 374 bin 235,38 TL idari para cezası verilmiştir." dedi. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden alınan bilgilere göre 2018 yılında en fazla para cezası 93 milyon TL ile Google'a kesildi.

Pekcan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Rekabet Kurumunun geçen yıla yönelik soruşturmaları ve bunlar sonucunda verdiği idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı. Geçen yıl 24 soruşturma kapsamındaki toplam teşebbüs sayısının 192 olduğu bilgisini veren Pekcan, bu soruşturmaların beyaz eşya ve mobilya, bilgi ve iletişim teknolojileri, elektronik ürünler, enerji, gıda, tarım ve ormancılık, balıkçılık, hayvancılık, ilaç, sağlık ve tıbbi malzeme, inşaat, lojistik ve depolama, makine ve teçhizat, taşıt ve hizmetleri ile yiyecek ve içecek hizmetleri sektörlerine yönelik olduğunu bildirdi. Bakan Pekcan, “2018 yılında tamamlanan soruşturmaların 11’inde idari para cezası verilmesine hükmedilmiştir. Bu soruşturmalar kapsamında 31 teşebbüse toplam 349 milyon 374 bin 235,38 lira idari para cezası verilmiştir.” ifadelerini kullandı.

“HAKSIZ REKABET SÜREKLİ FAYDA SAĞLAMAZ “

CHP’li Gürer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, rekabetin kalite ve verimliliği destekleyeceğine ancak haksız rekabetin sorun üreteceğine işaret etti. Haksız rekabetin, başlangıçta bir tarafa fayda sağlar gibi görünse de sürekli fayda sağlayamayacağına dikkati çeken Gürer, “Önemli olan marka yaratmaktır. Marka yaratarak kalıcı ve köklü gelişimin yakalanması, haksız rekabetle mücadele, üretimin artış ve gelişmesi yolunu açar. Bu nedenle sorunun aşılması yalnız ceza ile değil gereken eğitimin verilmesi ve mevcut kitle örgütlerinin denetimiyle aşılabilir.” diye konuştu.

FİYAT OLARAK EN FAZLA CEZA KESİLEN İLK 10 ŞİRKET

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinden alınan bilgilere göre en yüksek ceza kesilen ilk 10 şirket;

Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. unvanlı şirketlere müteselsilen 93.083.422,30 TL

Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.'ye 61.119.007,99 TL

Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş.'ye 38.499.247,43 TL

Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş.'ye 32.812.761,75 TL

CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.'ye 26.341.333,17 TL

Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş.'ye 25.696.400,76 TL

Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş.'ye 19.433.652,71 TL

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye 11.814.184,76 TL

Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye 10.680.425,98 TL