Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Rekabet Kurumu’ndan Nusret Turizm’e izin

Rekabet Kurulu, Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri tüm paylarının Nusret Turizm Yatırım tarafından devralınması işlemine izin verdi.

11:00 -
Haberler Ekonomi
Rekabet Kurumu’ndan Nusret Turizm’e izin

Rekabet Kurulu, Doğuş Holding’in kontrolünde bulunan Arena Otel  aktifinde yer alan ve “Park Hyatt” adı altında Hyatt International LLC  tarafından işletilen Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri tüm  paylarının Nusret Turizm Yatırım tarafından devralınması işlemine izin  verdi.

Kararda şöyle denildi: “Doğuş Holding A.Ş.'nin kontrolünde bulunan Arena Otel Lokanta ve  Eğlence Yerleri İşl. ve Tur. Yatırımları A.Ş. aktifinde yer alan ve  “Park Hyatt” adı altında Hyatt International LLC tarafından  işletilmekte olan gayrimenkul ve sair kısım ilavelerin ve Arena Otel  Lokanta ve Eğlence Yerleri İşl. ve Tur. Yatırımları A.Ş.'nin tüm  paylarının Nusret Turizm Yatırım A.Ş. tarafından devralınması işlemine  izin verildi.”

FOREKS

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 11:07 20.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more