Rekabet Kurumu’ndan Nusret Turizm’e izin

Rekabet Kurulu, Doğuş Holding’in kontrolünde bulunan Arena Otel aktifinde yer alan ve “Park Hyatt” adı altında Hyatt International LLC tarafından işletilen Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri tüm paylarının Nusret Turizm Yatırım tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Kararda şöyle denildi: “Doğuş Holding A.Ş.'nin kontrolünde bulunan Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşl. ve Tur. Yatırımları A.Ş. aktifinde yer alan ve “Park Hyatt” adı altında Hyatt International LLC tarafından işletilmekte olan gayrimenkul ve sair kısım ilavelerin ve Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşl. ve Tur. Yatırımları A.Ş.'nin tüm paylarının Nusret Turizm Yatırım A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verildi.”

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