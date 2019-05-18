İhtiyat akçesi’nden vazgeçildi

Konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre yapılan son değerlendirmelerin ardından TCMB’deki ihtiyat akçesi tutarının bütçeye aktarılması düzenlemesinden şu aşamada vazgeçildi.

Reuters’ta 13 Mayıs’ta yer alan bir haberde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçenin daha fazla bozulmaması için TCMB’nin 40 milyar liralık ihtiyat akçesini merkezi yönetim bütçesine aktarmayı planladığı ve bu konuda gerekli yasal düzenleme üzerinde çalışıldığı belirtilmişti.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, “2018 sonu itibariyle ihtiyat akçesinde toplam 27.5 milyar lira bulunuyor. Ancak yılbaşından bugüne kadar ihtiyat akçesi kalemine giren tutar da eklenince TCMB'nin 40 milyar lira düzeyinde bir ihtiyat akçesi oluyor. Yapılan değerlendirmelerde bunun 2019 merkezi yönetim bütçesine aktarılmasının uygun olacağı öngörüldü. Bu adımla bütçenin daha iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi planlanıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Bir başka kaynak ise “Daha önce ihtiyat akçesinin kullanıldığını hatırlamıyorum. Bütçedeki bozulmanın daha ileri gitmemesi için bu yöntem gündeme geldi” diye konuşmuştu.

Ekonomistler olası bu senaryoyu sert bir şekilde eleştirirken durumun karşılıksız para basmaktan farkı olmadığını söylüyorlardı. Ekonomist Mahfi Eğilmez, “Bu, kefen parasının harcanması demek” ifadelerini kullanmıştı.

REUTERS