Rusya ve OPEC üyesi olmayan ülkeler petrol üretimini artırabilir

Rusya’nın doğrudan yatırım fonu başkanı olan Dmitriev, 2016 yılında OPEC ile bir anlaşma öngören ilk Rus yetkiliydi ve o zamandan beri yerli petrol şirketlerinin anlaşmadan ayrılma baskısına rağmen anlaşmanın kilit savunucusu oldu.

Moskova’nın Orta Doğu’daki genel, Suudi Arabistan’daki ise özel temsilcisi Dmitriev, son aylarda üretim kesintilerini sonlandırmak için henüz çok erken olduğunu söyleyerek, OPEC’in fiili lideri Suudi Arabistan ile aynı yaklaşımı sergilemişti.

Ancak Dmitriev, Haziran ayından sonra arz kesintisinin gerekli olmayabileceğini belirterek yaklaşımını değiştirdi.

“ÜRETİMİ ARTIRMAYA KARAR VEREBİLİRLER”

Dmitriev, “İyileşen pazar durumu ve düşen stoklar göz önüne alındığında (OPEC ve birlikte hareket eden ülkeler), bu yıl Haziran ayında arz kesintilerini bırakmaya ve ardından üretimi artırmaya karar verebilirler” dedi.

Dmitriev “Bu karar, anlaşmanın sona ermesi değil katılımcıların yalnızca üretimi kesmek değil aynı zamanda piyasa koşullarına bağlı olarak üretimi artırmaları önemli olduğunda koordinasyon çabalarını sürdürdüklerini teyit etmesi anlamına gelecek” dedi.

REUTERS