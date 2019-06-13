Seçim sonrası veriler silindi

Binali Yıldırım'ın “Nasıl zarar etmiş kafam almıyor” açıklaması yaptığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK'ta verilerin depolandığı el terminallerinin değiştirildiği iddia edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal konuyu Meclis gündemine getirdi. Tanal, yaptığı açıklamada, “31 Mart gecesi seçimi Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı anlaşılınca İSPARK otoparklarında, personelin kullandığı ve toplanan para ile kesilen fişlerin depolandığı el terminalleri değiştirildi. 1 Nisan'dan önceki veri kayıtlarının silinip, toplanan para miktarı ortaya çıkmasın diye el terminali cihazlarının değiştirildiği belirtiliyor” dedi.

Tanal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM'ye sunduğu önergede de, “1 Nisan'dan önceki İSPARK veri kayıtları silinmiş midir? İSPARK bünyesindeki otoparklardan toplanan para miktarının ne kadar olduğunun anlaşılmaması için el terminali cihazları değiştirilmiştir?” sorularını yöneltti.

ARIZA TESADÜF MÜ?

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, “İSPARK, 1 Nisan 2019 saat 16:00 sularında otopark personelinin işlem yaptığı el terminali ve merkez sunucularında donanımdan kaynaklı teknik bir arızanın meydana geldiği açıklandı. Teknik arızanın seçimin ertesi günü meydana gelmesi tesadüf müdür? Trafoya yine kedi mi girdi?” dedi.