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SGK hangi saatler arasında hizmet vermektedir? SGK çalışma saatleri…

Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK, Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemini sağlayan ve düzenleyen kuruluştur. Dolayısıyla SGK çalışma saatleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan hemen herkesi ilgilendiriyor. SGK mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde... SGK sabah saat kaçta açılıyor akşam saat kaçta kapanıyor?

Sozcu.com.tr
13:34 -
Haberler Ekonomi
SGK hangi saatler arasında hizmet vermektedir? SGK çalışma saatleri…

SGK, 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu çerçevesinde kurulan bir kamu kurumudur. Eski sosyal güvenlik kurumları olan Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı kurumları birleştirilerek “SGK” adı altında yeniden yapılandırılmıştır. Peki SGK hangi saatler arasında hizmet vermektedir? SGK 08:00 – 12:00 öğle 13:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun başlıca görevleri; sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, hizmet sunduğu kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmaktır.

SGK ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

SGK hafta içi her gün 08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. SGK hafta sonları yani Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu il ve ilçe müdürlükleri; Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

SGK Genel Müdürlüğü: Ziyabey Caddesi No: 6 Pk: 06520 Balgat – Çankaya – ANKARA

SGK Genel Müdürlük Telefon Numarası: (0312) 207 80 00

Çağrı Merkezi: Alo 170

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