Soğumayan havalar ekonomiyi nasıl etkiliyor?

UĞUR ENÇ / İSMAİL AKIN / HALİL ATAŞ / MUSTAFA SARIİPEK / MÜSLÜM EVCİ

Havaların bu sene geç soğuması herkesin dilinde… Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tarımdan turizme pek çok sektörü etkiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde Analiz ve Tahminler Şube Müdürü olarak görev yapan Ahmet Uçar sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada öncelikle hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren mevsim normallerine döneceğini belirterek hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üstünde seyretmesinin bundan sonraki dönemde öngörülmediğini söyledi.

‘İSTANBUL 15-16 DERECE OLMALI’

Ahmet Uçar, “Bu yıl sonbahar mevsimi daha önceki yıllara ve normallere göre sıcak geçiyor. Ekim ayı Türkiye ortalaması 15.2 derece iken bu yıl kayıtlara 17.4 derece olarak geçti. Kasım ayında yine normallerin 3 derece üstünde bir seyir söz konusu. Bazı bölgelerde mevsim normalleri ile 5-6 derece arasında fark görülebiliyor. Örneğin İstanbul'da hava sıcaklığı 15-16 derece olması gerekirken 21-22 derece kayıtlara geçiyor” diye konuştu.

‘OMEGA BLOK İÇİNDEKİ YÜKSEK VE ALÇAK BASINÇLAR ETKİLİ’

Uçar ilk kez mevsim normallerinin üzerinde bir dönem yaşanmadığını söylerken durumun geçici olduğunu bildirdi. Uçar, “Ancak bu durum geçici. Sebebi ise omega blok içindeki ülkemizde yüksek ve alçak basınçlar… Son tahminlere göre cuma gününden itibaren bu döngü kırılacak. Alçak basınç merkezine geldikten sonra hava sıcaklıkları düşecek. Cuma ve cumartesi günü yurdun batı kesimlerinde yağış bekliyoruz. Pazar günü yağış duracak, pazartesi günü yeniden başlayacak” diye konuştu.

ANTALYA: HAVALAR İYİ ARA TATİLLE SEZON UZADI

Antalyalı turizmciler sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olmasından memnun. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Normalde bizim kış sezonu düşük sezondur. Antalya'da, Kasım ayında geçen yıla oranla yüzde 20'lik bir büyüme söz konusu. Bu durum bizim için oldukça olumlu. Havaların mevsim normallerinin üzerinde gitmesi bu mevsimde tatil için gelen misafirlerimizi memnun etmiştir.” dedi. Yağcı aynı zamanda kasım ayı ara tatilinin de rezervasyonları artırdığını söyledi.

MARMARİS: TURİZM SEZONU BİTTİ ETKİSİ YOK

Muğla’da ise iyi giden hava şartlarının turizm açısından bir farklılık yaratmadığını, özellikle Marmaris ve Bodrum gibi yörelerde sezonun bittiğini belirten Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, “Bundan İç Anadolu bölgesi yararlandı” dedi.

Kasım ayının sonlarına gelinmesine rağmen Muğla'nın turistik ilçelerinde hava sıcaklıklarının 22 derecenin altına düşmemesinin turizm açısından etkili olmadığını belirten Bülent Bülbüloğlu, aynı konunun bu sene uygulanmasına başlanan 1 haftalık okul tatili için de geçerli olduğunu savundu.

Bülbüloğlu, “Hava sıcaklığının Marmaris bazında turizme hiçbir etkisi yok ama turizmciye olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hava güzel herkes dinlenmeye çekildi. Balığa gidiyor, akşam keyfini çıkarıyor. Marmaris'te turizm sezonu bitti. Havalar iyi diye turlar düzenlenmiyor. Münferiden gelenler de yok denecek kadar az” dedi.

ULUDAĞ: TEDİRGİN ŞEKİLDE İZLİYOR

Antalyalı turizmciler duruma sevinirken kış tatilinin merkezi Uludağ’ın da bulunduğu Bursalı turizmciler havalardan şikayetçi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı, Murat Saraçoğlu sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Bursa Uludağ’da sezon normal koşullarda 15 Aralık tarihinde açılıyor. Geçen yıl 15 Kasım da kar yağışı başlamış ve sezon erken açılmıştı. Şu an mevcut koşullarda kayak yapılamayacak durumda. Fakat önümüzde daha 15-20 gün var.

Yılbaşında muhtemelen pistler hareketli hale gelecek diye ümit ediyoruz. Pistler ne kadar kaliteli olursa kayakçılar bölgeye o kadar çok rağbet ediyor. Geçen yıl Uludağ’daki doluluk oranı ocak ayı itibarıyla yüzde 95’lere ulaştı. Aşağı yukarı yüz bin kişi konakladı. 250 bin kişi de geceleme yaptı. Güzel bir sezon geçirdik. Bu yılda tamamen doğa şartlarına bağlıyız” dedi.

KONYA: CİDDİ REKOLTE KAYBI YAŞANABİLİR

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonbahar kuraklığı buğday ve arpayı vurdu. ‘Tahıl ambarı’ olarak bilinen Konya Ovası’nda son 4 ay içerisinde istenilen yağışın düşmemesi çiftçiyi endişelendirdi. Kasım ayında da Konya Ovası’na tek damla yağış düşmemesi tarlasını eken çiftçiyi korkutuyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, “Geçtiğimiz yıl 20 milyon ton civarında buğday ve 8 milyon ton civarında da arpa rekoltesi oldu. Bu oranlarda bize rekoltenin geçmiş yılların ortalamasının altında olduğunu gösteriyor. Yağışlar bu sene bu şekilde az ve dengesiz yaşanırsa özellikle buğday ve arpada daha ciddi rekolte kaybı yaşanabilir” dedi.

Kasım ayının ortalarına gelinmesine rağmen yağışların istenilen seviyede yaşanmadığını ifade eden Soylu, “Ekim sezonunun da yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz, çiftçilerimizin yüzde 90'ı kuru ekim yaptı. Şu an tohum toprağın içerisinde bekliyor. Ovanın yüzde 80’i kupkuru. sanki hiç hububat ekimi yapılmamış gibi bir görüntü var” ifadelerini kullandı.

ÇIKIŞLAR SAĞLIKLI OLMAZSA REKOLTEDE DÜŞÜŞ YAŞANIR

Çiftçi tarafından ekilen tohumların yağışların gelmemesi halinde bozulmaya başlayacağını vurgulayan Soylu, ürün çıkışlarının düzgün olmaması halinde rekoltede düşüş yaşanacağını belirtti. Soylu, “Geçtiğimiz yıl 20 milyon ton civarında buğday ve 8 milyon ton civarında da arpa rekoltesi oldu. Bu oranlarda bize rekoltenin geçmiş yılların ortalamasının altında olduğunu gösteriyor. Çıkışların düzgün olmaması rekolteyi de olumsuz etkileyecek. Dolayısı ile de verim ve rekoltede düşüşler meydana gelecek. Çünkü verimin en önemli anahtarı sağlıklı çıkıştır.

Burada sulu tarım yapan çiftçilerimiz biraz şanslı ama orada da şu sorun mevcut; Eskiden enerji maliyetleri bugünkü kadar yüksek değildi. Şu an enerji maliyetleri çok fazla artış gösterdi. Çiftçi artık buğdayı kolay kolay sulamak istemiyor. Bunun nedeni de maliyetten kaçmak” diye konuştu.

BURDUR: YÜZDE 10 DAHİL EKİLEMEDİ

Burdur Ziraat Odası Başkanı Kemal Kubilay ise sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada hava koşullarından dolayı ekim ayında tarlaların anca yüzde 10’unun ekildiğini belirtti.

Kubilay, “Çiftçilerin hiç biri daha tarlasını ekemedi. Kuru kuruya ekenlerin de mahsulleri çıkmadı. Suyu olmayanların hali perişan, çiftçinin hali çok kötü durumdadır. Adı üstünde, Ekim ayında tarlaların yüzde 80'i ekilir. Fakat şu durumda yüzde 10 dahi ekilemedi. Ekim yapan çiftçilerin mahsulü çıkmadı. Toprakta öldü. Bu durum, buğday, haşhaş gibi ürünlerin rekoltesini yüzde 100 etkileyecektir. Eğer 1 ay daha yağmur yağmazsa buğday çeşitleri ekilemez. Haşhaş ekilemez” diye konuştu.