Soma’da 5.5 yıldır tazminatını alamayan işçi şimdi ne yapıyor?

Bu haberdeki rakamları rahatça okuyup hayatınıza devam edebilirsiniz fakat maden işçisi Ercan Çetinyılmaz'ın yaşadıkları sadece kendisinin değil kader ortağı olduğu 2 bin 831 işçinin de son yıllarının bir özeti niteliğinde…

13 Mayıs 2014 tarihinde 301 madenci ağabeyimizin, kardeşimizin, vatandaşımızın hayatını kaybettiği facianın ardından Soma AŞ'ye bağlı Eynez Köyü'nde bulunan maden de kapatıldı. 30 Kasım 2014 tarihinde kapatılan madende çalışan 2 bin 831 işçinin tazminatları aradan geçen 5 yıla rağmen ödenmedi. Öyle ki önceki gün Türkiye Kömür İşletmeleri'nden yapılan açıklamada tazminatların 29 Şubat 2020 tarihinde ödeneceği ifade edildi.

‘9 YIL 8 AYLIK ALACAĞIM VAR’

Eynez Maden Ocağı mağdurlarından Ercan Çetinyılmaz da Eynez'de kapıya konan 2 bin 831 işçiden biriydi. Ercan Çetinyılmaz işletmeden 9 yıl 8 aylık tazminat alacağı olduğunu söylüyor. Bugüne kadar hukuk mücadelesini sürdüren Çetinyılmaz davaları kazandığını anlatıyor fakat hâlâ eline tazminatı geçmiş değil. Çetinyılmaz SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada,

“Bağımsız Maden İş Sendikası öncülüğünde Soma'da 2 yürüyüş yaptık ama tam sonuç alamadık. 5 Ekim'de bir Ankara yürüyüşü başlattık. Madende ölen arkadaşlarımızı mezarlıkta ziyarette jandarma durdurmak istedi başaramadı. Kırkağaç'ta durdurdular. 33 gün mücadele verdik ve şu anda yüzde 90 başarı elde ettik”

‘ÖDENEN TAKSİTLER BAŞKALARININ PARASIYMIŞ’

Eynez'deki maden işçileri yıllardır tazminatlarını alamadıkları için Ankara'ya yürüyüş gerçekleştireceklerdi fakat daha sonra ücretlerini alacakları açıklamalarıyla bundan vazgeçtiler.

‘FİŞLENİNCE İŞ BULAMAZ OLDUM, PAMUK TOPLADIM’

Çetinyılmaz tazminat mücadelesinde aktif rol oynadığı için iş bulmakta zorlandığını söylüyor. Soma faciasından sonra panellere katılıp iş güvenliği konusunda halkı bilgilendirmeye ve sesini duyurmaya çabaladığını anlatıyor. Çetinyılmaz, “Ben 13 Mayıs'tan sonra panellere katılıp, meclise gidenler arasına gidince kara listeye alındım. 300 arkadaşın göz göre öldüğünü beyan edince fişlendik. İşe alınmadık. Pamuk topladık. Çalıştık sağda solda. 2 üniversitede okuyan çocuğum ve 20 bin liranın üzerinde çevreye borcum var. İcralık olan arkadaşlarım var. Aşırı borçlu olan dostlarımız var” diyor.

Peki ya kazadan sağ kurtulanlar?.. Onlar şimdi ne yapıyor?

Soma'daki faciadan sağ olarak kurtulan Cemal Karabacak ve Ali Söğüt çektikleri sıkıntıların kimse farkında olmadığını söylüyor. Üç çocuk sahibi Cemal Karabacak (48) kendilerine verilen sözlerde olduğu gibi borçlarının ertelenmediğini faciadan sonra sürekli icralarla boğuştuğunu anlatıyor ve şöyle devam ediyor:

Bankalardan projelerimiz vardı hepsi patladı. Bütün dosyalarımız icralık oldu. Sözde devletimiz destek olacaktı. Borçlarımız ertelenecekti. Herkes ama her yer, hepimizi icraya verdi. 5 liradan çektiğim krediyi 12 lira olarak ödedim. Gündelik işlere gittim. Ne bulursam yevmiyeli olarak çalışıp borç ödedim sürekli. Maaşa haciz koydular. Çiftçilik yaptık ürettiklerimize icra koydular. 1 liraya, 5 lira ödedik. Çok sözler verildi ama yıllardır beklemekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Ev ve araba almaya çalıştık. Mağdur olacağımızı bilmiyorduk. Herkes gibi yaşama şartlarına göre ihtiyaçlarımızı karşılamak için kredi çektik. Bugüne kadar geldik. Bakalım bundan sonra ne yapacaklar artık bilmiyoruz.

‘SIKINTILAR ÜST ÜSTE GELDİ EŞİMDEN AYRILDIM'

37 yaşında ve 11 yıllık madenci Ali Söğüt hem maden mağduru ve hem de ailesi dağılmış. Bu sözün ilk olmadığını ve artık kim ne söylerse söylesin güvensizlik yaşadıklarını belirten Söğüt “Maddi sıkıntılar nedeniyle zaten evliliğimiz iyi gitmiyordu. Bu kaza işin tuzu biberi oldu. 12 yaşında bir kızım var. Yüzüne bakamıyorum. Sıkıntılar üst üste gelince eşimle ayrıldı. Gündelik ne iş bulursam gittim. Henüz yeni bir sigortalı iş buldum ki çalışır olduğum sigortaya bildirilince hemen icra kondu. 4 yıllık tazminatım yatıyor. Şu anda piyasaya 15 bin lira civarında borcum kaldı” dedi.

DAHA ÖNCE DE TORBA YASA ÇIKMIŞTI

Soma AŞ'nin satışı durdurulduğundan dolayı alacaklarını alamadıklarını anlatan Ali Sögüt şirketin satışının durdurulmasından şikayetçi. Sögüt, “Önümüzdeki süreci göreceğiz. Güvenilir hiçbir yanı yok, çünkü daha önce de söz verilmiş ve hatta torba yasadan bile geçmişti ama tek kuruş ödenmedi. İcra gelmeyen bir şeyimiz kalmadı. Son çıkarılanlarla birlikte mağdur sayısı 3 bin kişiyi geçti. Bize hiçbir yerden el uzatan olmadı. Devlet destek olmayı bırak köstek bile oldu. Çalıştığımız şirketin mal varlıklarına el konulup satışa çıkarıldı sözde ama satış durduruldu. Bir yolla durduruldu, satış gerçekleşse paralarımız ödenecekti. Olan kime, bizlere oldu. Bunları dikkate alınca ister istemez güvensizlik var hepimizde” diye konuştu.