Son dakika: AVTER otogarı boşaltıyor

İstanbul’da önemli bir dönem başlıyor… Uzun süredir kentin gündelik ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak olan, otopark krizi ile kamuoyunda sık sık gündeme gelen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı resmen tahliye ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu alanın tahliye edileceğini açıkladı. Başkan İmamoğlu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı için işletmeci şirkete 15 gün süre verdiklerini ifade etti. İBB geçen cuma günü firmaya 3 gün içinde otogarı boşaltmaları için ihtarname çekmişti.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçen ay otogarı gezerek alt katlarına inmiş, oradaki düzensizliği ve tehlikeli manzarayı görünce, “Böyle bir yere çocuğum girmez, eşim girmez. 16 milyon İstanbullunun çocuğu eşi buraya nasıl girsin?” ifadelerini kullanmıştı.

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