Son dakika… Enflasyon raporu açıklanıyor

İşte Uysal’ın açıklamalarından satır başları:

İktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğilimi devam etmekle birlikte yatırımlar zayıf seyrini sürdürmektedir. Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır. Döviz kurunun istikrarlı seyretmesi ve enflasyondaki düşüşün bu gelişmede belirleyici olduğunu düşünüyoruz.

NET İHRACATIN BÜYÜMEYE KATKISI SÜRECEK

Net ihracatın büyümeye katkısı önümüzdeki dönemde azalarak da olsa sürecek. Tüketici enflasyonu yılın 3. çeyreğinde 6 puan düşerek yüzde 9’lu seviyelere geriledi.

TL’DE OYNAKLIK 3. ÇEYREKTE SAKİN SEYRETTİ

TL’de oynaklık ekimde dalgalı 3. çeyrekte sakin seyretti. Finansman koşullarındaki iyileşme ve iç talepteki toparlanmaya bağlı olarak tüketici kredileri ivme kazandı. 3. çeyrekte fiyatlama davranışlarına dair göstergeler enflasyonun ana eğiliminde kayda değer iyileşmeye işaret etti.

TÜFE’nin ekimde tek hanede kalacağını yılın son sın iki ayında baz etkisi ile bir miktar yükseleceğini öngörüyoruz.

İktisadi faaliyetlerin ılımlı toparlanma eğilimi sektörel yayılımdaki iyileşme devam ederken yatırımlar zayıf seyrini sürdürüyor.