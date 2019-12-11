Son dakika… Fed faiz kararını açıkladı

Fed yılın son toplantısında beklendiği gibi faiz oranında değişiklik yapmadı ve faizleri yüzde 1.75-1.50 aralığında bıraktı. Fed metninden, ‘görünüme ilişkin belirsizlikler’ ifadelerini çıkardı.

Fed yetkilileri ekonomik büyümeye ilişkin tahminlerini değiştirmezken, faiz tahminlerini aşağı çekti. Fed, faiz oranlarını istikrarlı tuttu ve ılımlı ekonomik büyüme ile düşük işsizliğin, gelecek yılki ABD başkanlık seçimine kadar devam etmesinin beklendiğine işaret ederek borçlanma maliyetlerinin değişmeyeceği sinyalini verdi.

17 Fed üyesinden 13’ü en azından 2021’e kadar faizlerde değişiklik beklemiyor. Diğer 4 üye ise 2020’de sadece 1 faiz artırımı bekliyorlar.

Kurum, 30 Ekim 2019’da gerçekleştirdiği toplantıda faizleri 25 baz puan indirmişti. Fed’in faiz kararını açıklamasının ardından dolarda önemli bir hareketlilik yaşanmadı.

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Fed yaptığı açıklamada, cari para politikası duruşunun ABD ekonomisinde büyüme, enflasyon ve istihdam hedeflerini sürdürmek için uygun olduğunu belirtti.

2019’DA 3 FAİZ İNDİRİMİ

Fed 2019 yılında 3 defa faiz indirimine gitti. Kurum faiz oranlarında 2.50-2.25 seviyesinde başladığı 2019’u, 1.75-1.50 seviyesinde kapattı. Fed sırasıyla 31 Temmuz, 18 Eylül ve 30 Ekim’de gerçekleşen toplantılarda 25 baz puan indirim yaptı.

“BÜYÜMENİN DEVAMINI BEKLİYORUZ”

Açıklamanın ardından Fed Başkanı Jerome Powell kameraların karşısına geçti. Powell, “75 baz puan indirimin ardından faizi sabit tutma kararı aldık. Ekonomi ılımlı şekilde büyüyor ve bu büyümenin devamını beklemekteyiz” dedi.

Ekonomi görünümünün risklere rağmen olumlu olduğunu söyleyen Powell, “Enflasyon sürekli olarak hedefin altında seyrediyor. Faiz indirimleri ekonominin rayında tutulmasına yardım etti. Yüzde 2 enflasyon hedefine güçlü şekilde bağlıyız” açıklamasında bulundu.