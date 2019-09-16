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Son dakika… Halkbank kredi faizlerini indirdi

Merkez Bankası'nın geçen hafta politika faizinde 325 baz puan indirime gitmesinin ardından Halkbank da kredi faizlerini düşürdü.

10:35 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Halkbank kredi faizlerini indirdi

Ticari, ihtiyaç ve konut kredilerinde indirime giden banka bugünden itibaren kullandıracağı ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık %13–15.5 aralığına indirdiğini açıkladı.

Halkbank, 60 aya kadar vadeli ihtiyaç kredilerinde faiz oranını maaş müşterileri için aylık %1.25’e, maaş dışı müşterileri için ise aylık %1.35’e düşürdüğünü; 500,000 TL ve üzerindeki konut kredilerinde faiz oranının da aylık %1.19’a indirildiğini duyurdu.

Banka, 500,000 TL’nin altındaki konut kredilerinde ise faiz oranını aylık %0.99 olarak uygulamaya devam edeceğini açıkladı.

Geçen hafta İş Bankası, Vakıfbank, Turk Eximbank ve Ziraat Bankası bazı kredi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurmuştu.

REUTERS

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Son güncelleme: 10:42 16.09.2019
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