Son dakika… Halkbank kredi faizlerini indirdi

Ticari, ihtiyaç ve konut kredilerinde indirime giden banka bugünden itibaren kullandıracağı ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık %13–15.5 aralığına indirdiğini açıkladı.

Halkbank, 60 aya kadar vadeli ihtiyaç kredilerinde faiz oranını maaş müşterileri için aylık %1.25’e, maaş dışı müşterileri için ise aylık %1.35’e düşürdüğünü; 500,000 TL ve üzerindeki konut kredilerinde faiz oranının da aylık %1.19’a indirildiğini duyurdu.

Banka, 500,000 TL’nin altındaki konut kredilerinde ise faiz oranını aylık %0.99 olarak uygulamaya devam edeceğini açıkladı.

Geçen hafta İş Bankası, Vakıfbank, Turk Eximbank ve Ziraat Bankası bazı kredi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurmuştu.

REUTERS