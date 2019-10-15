Son dakika… IMF, Türkiye için büyüme tahminini açıkladı

IMF’in ‘2019 yılı Güz Dönemi Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’ yayımlandı.

Türkiye için Nisan’da yayımlanan bir önceki ‘Ekonomik Görünüm Raporunda 2019 yılı için yüzde 2,5 daralma bekleyen IMF, Eylül ayında yayımlanan ‘Madde 4’ raporunda bu veriyi yüzde 0,25 büyüme olarak revize etmişti. IMF, bugünkü raporunda beklentisini yüzde 0,2 olarak açıkladı.

IMF, 2020 yılı için büyüme beklentisini yüzde 2,5’ten yüzde 3’e yükseltti.

ENFLASYON BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ

IMF Raporunda ortalama tüketici fiyat beklentisi 2019 yılı için yüzde 17,5’ten yüzde 15,7’ye, 2020 yılı için yüzde 14,1’den yüzde 12,6’ya çekildi.

Yıl sonu için tüketici fiyat beklentileri bu yıl için yüzde 15,5’ten yüzde 13,5’e, gelecek yıl için yüzde 14,0’ten yüzde 12,0’ye indirildi.

İŞSİZLİK BEKLENTİSİ

IMF’in işsizlik oranı için beklentisi bu yıl yüzde 13,8, gelecek yıl yüzde 13,7 seviyesinde belirlendi. Bir önceki raporda sırasıyla beklentiler yüzde 12,7 ve yüzde 11,4 seviyesinde bulunuyordu.

Yayınlanan raporda, özel sektör bilançolarının onarılması, kamu bilançosunda şeffaflığın artırılması ve ekonomik kurumların kredibilitelerinin, bağımsızlıklarının, kurallara dayalı çalışmalarının yeniden tesis edilmesi için geniş kapsamlı bir politika planına ihtiyacı olduğunu vurgulayan IMF, bunun gerçekleşmesi için politika ajandasında olması gerekenleri şöyle sıraladı:

– Enflasyon ve enflasyon bekleyişlerinde kalıcı bir düşüş gerçekleşene kadar para politikası faizleri sabit tutmak,

– Orta vadeli mali sağlamlığı artıracak adımlar atmak,

– Üçüncü taraf varlık kalite gözden geçirmeleri, stres testleri yolu ile bankalara güveni yeniden tesis etmek,

– Anlamlı yeniden yapılandırma çözümleri sunmak ve sağlıklı, verimli şirketlere kredi kapasitesini serbest bırakmak için iflas rejimini iyileştirmek ve mahkeme dışı yeniden yapılandırma çerçevesini teşvik etmek,

– Daha sürdürülebilir, toplam faktör verimliliği öncülüğünde büyümeli destekleyecek yapısal reformlara odaklanmak.

FOREKS